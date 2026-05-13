Ekstraklasa odrabia zaległości. Kiedy możemy poznać mistrza?

Oba spotkania nie zostały rozegrane w długi majowy weekend, gdyż Górnik i Raków rywalizowały w Warszawie w finale Pucharu Polski, który Zabrzanie wygrali 2:0. W środę wieczorem wszystkie zespoły w ekstraklasowej stawce będą mieć za sobą po 32 mecze i do końca sezonu zostaną dwie kolejki.

Na razie w tabeli wyraźnie prowadzi Lech, który zgromadził 56 punktów. Grupę pościgową tworzą mające po 49 pkt trzy drużyny, które zagrają w środę: Jagiellonia, Raków i Górnik.

Choć przewaga "Kolejorza" jest wyraźna, to w środę na pewno losy tytułu nie zostaną rozstrzygnięte. Najbliżej będzie tego, jeśli w Gdyni i Częstochowie padną remisy i różnica zmniejszy się do sześciu punktów, ale Jagiellonia, mająca równy bilans meczów bezpośrednich z ekipą z Poznania, wciąż będzie mogła wyprzedzić Lecha.

Z kolei ewentualne zwycięstwa Górnika i jednego z zespołów w Częstochowie sprawią, że piłkarzom trener Nielsa Frederiksena do obrony mistrzostwa brakować będzie trzech punktów.

Koronacja będzie możliwa zatem najwcześniej w sobotę w Radomiu, gdzie Lech zagra z Radomiakiem w 33. kolejce. Za to walka o dwa pozostałe miejsca na ligowym podium potrwa prawdopodobnie do ostatniej serii spotkań, zaplanowanej na 23 maja.

Środowy mecz w Gdyni będzie miał też olbrzymie znaczenie dla przedostatniej w Arki i ogólnie walki o utrzymanie. Porażka do minimum ograniczy szanse gospodarzy na pozostanie w krajowej elicie, choć w dolnej części tabeli wciąż możliwych jest bardzo dużo rozwiązań.

Łącznie ekstraklasę opuszczą trzy zespoły, a przesądzony jest na razie los zamykającej stawkę Bruk-Bet Termaliki Nieciecza.

PAP