Polscy piłkarze ręczni powalczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Impreza potrwa od 13 do 31 stycznia 2027 roku, a gospodarzem będą Niemcy.

W pierwszym spotkaniu decydującego dwumeczu Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe reprezentację Austrii 26:25. Teraz rywalizacja przeniesie się do Olsztyna, gdzie wyłoniony zostanie ostateczny zwycięzca, który zagwarantuje sobie udział w przyszłorocznym MŚ.

ZOBACZ TAKŻE: Gladiatory 2026: Poznaliśmy nominacje w ORLEN Superlidze!

Ewentualny awans oznaczałby dla reprezentacji Polski 18. występ w imprezie tej rangi. W dotychczasowej historii startów na mistrzostwach świata polscy szczypiorniści nie zdobyli jeszcze złotego medalu. Największym sukcesem kadry pozostaje wywalczenie srebra w 2007 roku, kiedy to w finale Polacy ulegli reprezentacji Niemiec. Ponadto Biało-Czerwoni trzykrotnie sięgali po brązowe krążki - miało to miejsce w latach 1982, 2009 oraz 2015.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Austria w eliminacjach MŚ?

Mecz Polska - Austria odbędzie się w niedzielę, 17 maja. Transmisja od 14:30 w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go, a od 14:45 także w Polsacie Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

ŁO, Polsat Sport