W półfinałowym dwumeczu Inter pokonał Como 3:2. Pierwsze spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0, więc kwestia awansu rozstrzygnęła się podczas rewanżu w Mediolanie. Ten lepiej zaczął się dla gości, któym prowadzenie dał Chorwat Martin Baturina (32.), a na początku drugiej połowy podwyższył je Francuz Lucas Da Cunha (48.). Zieliński zawinił przy tym drugim golu, a w 60. minucie opuścił boisko.

Wtedy jednak podopieczni hiszpańskiego trenera Cesca Fabregasa zaczęli opadać z sił, a Inter coraz bardziej się rozkręcał. Do wyrównania doprowadził kapitan reprezentacji Turcji Hakan Calhanoglu, który trafił do siatki w 69. i 86. minucie. Chwilę później wynik ustalił Chorwat Petar Sucić (89.).



W drugim półfinale rywalizowały drużyny Lazio i Atalanty. Po pierwszym spotkaniu było 2:2. W rewanżu także padł remis - 1:1 po dogrywce. Finalistę wyłoniły więc dopiero rzuty karne. A te lepiej wykonywali Rzymianie, którzy tym samym zapewnili sobie awans.

Relacja live i wynik na żywo finału Pucharu Włoch Lazio - Inter na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.