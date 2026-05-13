Jasny komunikat Tomasza Fornala! "Bye bye Ankara"

Fornal z miejsca stał się jedną z największych gwiazd ligi tureckiej. Polski siatkarz nigdy jednak nie krył, że nie zagości w tym kraju na dłużej. Według plotek transferowych już niedługo dołączy do ekipy Aluronu CMC Warty Zawiercie.

ZOBACZ TAKŻE: Pożegnanie po jednym sezonie! Gwiazda rzeszowskiego klubu opuszcza Polskę

Nim się to jednak stanie, Polak wraz z Ziraatem Bankasi Ankara weźmie udział w Final Four Ligi Mistrzów, który w dniach 16-17 maja odbędzie się w Turynie. Tuż przed wylotem do Włoch siatkarz postanowił opublikować w mediach społecznościowych wymowny wpis.

"Bye bye Ankara. To było intensywne 7 miesięcy za granicami Polski, ostatni przystanek Turyn" - podpisał fotografie.

W półfinale Ligi Mistrzów Ziraat zmierzy się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W drugim meczu zagrają ze sobą Sir Susa Monini Perugia i PGE Projekt Warszawa.

Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.

KP, Polsat Sport