Kajetanowicz ambasadorem FIA Smart Driving Challenge

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat szczególnie bliski Kajetanowiczowi. Rajdowy czempion często dzieli się swoim doświadczeniem i angażuje w propagowanie rozważnej jazdy, jednocześnie negując zachowania skrajnie nieodpowiedzialne.



Działania Kajetanowicza dostrzegła Międzynarodowa Federacja Samochodowa. Najważniejszy organ zarządzający światowym motosportem postanowił skorzystać z wiedzy, autorytetu i rozpoznawalności Polaka, zapraszając go do inicjatywy FIA Smart Driving Challenge. Kampania ta koncentruje się nie tylko na bezpiecznej, ale i ekonomicznej jeździe i skierowana jest do wszystkich zmotoryzowanych. Przy pomocy specjalnej aplikacji, wykorzystującej również sztuczną inteligencję, kierowcy mogą przekonać się, czy prowadzą samochód w sposób wydajny i płynny, mając też możliwość sprawdzenia się na tle innych. Każdy zgłoszony w aplikacji przejazd jest analizowany, także pod kątem wpływu na środowisko, oraz punktowany, a najlepsi mają szansę dostać się do wielkiego finału i być wyróżnieni podczas prestiżowej Gali FIA.



– Z przyjemnością i dumą przyjąłem zaproszenie od Międzynarodowej Federacji Samochodowej, by zostać ambasadorem FIA Smart Driving Challenge. Cieszę się, że temat dla mnie bardzo ważny, a takim bez wątpienia jest bezpieczeństwo na drogach, stanowi również istotną część działań Federacji. FIA Smart Driving Challenge to forma rywalizacji kierowców z całego świata, jednak nie wygrywa ten najszybszy, ale najbardziej wydajny, umiejętnie ograniczający swój wpływ na środowisko. Stworzona na potrzeby tej inicjatywy aplikacja pozwala sprawdzić, jak nasze nawyki i zachowania przekładają się na bezpieczeństwo i ekonomię. Bądźmy więc wszyscy smart na drogach i podejmijmy to wyzwanie – zachęca Kajetan Kajetanowicz, kierowca ORLEN Rally Team.



FIA Smart Driving Challenge to niejedyna inicjatywa związana z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w jaką zaangażowany jest Kajetanowicz. Mistrz świata WRC2 Challenger, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy oraz czterokrotny Rajdowy Mistrz Polski jest współpomysłodawcą Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci. Kajto pozostaje także ambasadorem kampanii „Prowadzę, jestem trzeźwy”, walczącej z niesłabnącym problemem nietrzeźwych kierowców. Związany jest także z projektem Young&Safe uczącym najmłodszych prawidłowych postaw w ruchu drogowym. Działania postaci wspierających tę kampanię przyczyniły się do zmiany przepisów i zapowiedzianego wprowadzenia dla osób do 16 roku życia obowiązku zakładania kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą.

