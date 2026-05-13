Klamka zapadła! Są decyzje PZPN ws. meczu Śląsk - Wisła

Najwyższa Komisja Odwoławcza (NKO) postanowiła oddalić apelację Wisły, która nie zgadzała się na przyznanie rywalom trzech punktów bez gry. W oficjalnym komunikacie federacja wyjaśniła, że pierwotna decyzja była prawidłowa.

"Klub Wisła Kraków nie stawił się na mecz, co stanowi naruszenie podstawowego obowiązku klubu - tj. obowiązku uczestnictwa w rozgrywkach sportowych - zarówno względem PZPN, jak i wszystkich innych uczestników rozgrywek" - czytamy w oświadczeniu związku.

Zaznaczono również, że przepisy w tym wypadku są jednoznaczne, a argumenty podnoszone przez władze drużyny z Krakowa "nie stanowiły podstaw do uchylenia decyzji o walkowerze".

Podczas tego samego zebrania odrzucono pismo Śląska. Klub domagał się od przeciwników zwrotu 1,3 miliona złotych za koszty organizacji spotkania, które ostatecznie się nie odbyło. Komisja oddaliła to roszczenie z powodów czysto formalnych.

"W ocenie NKO organ pierwszej instancji nie wydał jeszcze rozstrzygnięcia w tej części postępowania, wobec czego wniesione odwołanie uznano za bezprzedmiotowe" - przekazał PZPN.

Do rozwiązania pozostała jeszcze sprawa odpowiedzialności Śląska za to, że odmówił wejścia na trybuny kibicom zespołu gości, za co pierwotnie nałożono na klub milion złotych kary. Ostateczna decyzja w tym wątku została przełożona. Jak zaznaczono w komunikacie, "ogłoszenie orzeczenia nastąpi podczas najbliższego posiedzenia Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN", które zaplanowano na czwartek, 21 maja.

Wisła Kraków jest już pewna powrotu do PKO BP Ekstraklasy, a drużynie z Wrocławia do awansu brakuje zaledwie dwóch punktów.