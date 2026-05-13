Klub ogłosił hitowy transfer! Siatkarski talent oficjalnie zmienia barwy

Basil Dermaux (rocznik 2003) swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w juniorskich drużynach Knack Roeselare. W latach 2022-24 występował w drużynie Decospan Volley Team Menen, a w 2024 roku wrócił do Roeselare. W pierwszym sezonie zdobył z tą drużyną mistrzostwo i Puchar Belgii; w drugim - wicemistrzostwo kraju po porażce z zespołem Greenyard Maaseik, który prowadzi polski trener Paweł Woicki.

Belgijski atakujący był objawieniem fazy grupowej obecnej edycji Ligi Mistrzów. Przeciwko Galatasaray Stambuł zdobył 24 punkty, w spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin - 31, z Halkbankiem Ankara - aż 39! W rundzie rewanżowej nadal prezentował się bardzo dobrze - 29 punktów na wyjeździe z Bogdanką, 26 u siebie z Galatasaray i 30 w domowym spotkaniu z Halkbankiem. W rundzie play-off zespół Knack Roeselare wyraźnie jednak przegrał z Asseco Resovią (0:3 na wyjeździe i 1:3 u siebie), a Dermaux zdobył w tych spotkaniach 11 i 13 punktów.

Teraz 23-letniego Belga czeka spory przeskok. SuperLega to zupełnie inny poziom, w porównaniu z ligą belgijską. Jak sobie poradzi w tych rozgrywkach?

– Naprawdę chcę rzucić sobie wyzwanie i rozwinąć się ponad swój obecny poziom. Fizycznie wciąż mogę się bardzo poprawić, zwłaszcza pod względem dynamiki, siły i presji na zagrywce. To mnie ekscytuje - świadomość, że wciąż mam tak wiele do poprawienia – powiedział Dermaux, cytowany przez stronę internetową klubu z Mediolanu.