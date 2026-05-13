W niedzielny wieczór Barcelona pokonała u siebie 2:0 Real Madryt, tym samym zapewniając sobie tytuł mistrzowski. Bramki zdobyli w pierwszej połowie Marcus Rashford i Ferran Torres.

Trzy kolejki przed końcem sezonu Barcelona zgromadziła 91 punktów, a wicelider Real - 77. Nie ma już zatem scenariusza, który umożliwiłby "Królewskim" wywalczenie tytułu.



Teraz Katalończycy mogą grać bez presji, a trener Hansi Flick będzie miał okazję testować zmienników. W środowy wieczór Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Deportivo Alaves. To zespół ze strefy spadkowej, który jednak wciąż ma szanse na utrzymanie.



Początek o godzinie 21:30.