Legenda poza kadrą! Poznaliśmy skład reprezentacji Turcji na Ligę Narodów siatkarek
Ogłoszono skład reprezentacji Turcji siatkarek na Ligę Narodów. Wśród zawodniczek, które będzie miał do dyspozycji trener Daniele Santarelli, nie brakuje gwiazd. Wielką nieobecną jest natomiast słynna środkowa i kapitan kadry - Eda Erdem.
Eda Erdem Dundar gra w reprezentacji Turcji od 2005 roku. W ostatnich latach pełniła funkcję kapitan drużyny narodowej. 38-letnia środkowa, od 2008 roku grająca w drużynie Fenerbahce, również w poprzednim sezonie nie znalazła się w kadrze na VNL. Zagrała natomiast w mistrzostwach świata, podczas których Turczynki wywalczyły srebrny medal. Niewykluczone więc, że i tym razem będzie do dyspozycji trenera na najważniejszą imprezę sezonu, którą w tym roku będą mistrzostwa Europy.
W składzie reprezentacji Turcji nie brakuje gwiazd, choćby siatkarek klubów, które dominowały w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Przypomnijmy, że w finale zagrały dwa kluby ze Stambułu, a VakifBank pokonał Eczacibasi 3:1. Z pewnością będzie to jeden z faworytów tegorocznej edycji Ligi Narodów.
Turczynki zmagania w VNL 2026 rozpoczną na turnieju w Brasilii (3-7 czerwca), gdzie zagrają z Dominikaną, Holandią, Włochami oraz Bułgarią. Później będą gościły rywalki w Ankarze (17-21 czerwca) i zmierzą się z reprezentacjami Belgii, Francji, Niemiec oraz Chin. Fazę interkontynentalną zakończą w Osace (8-12 lipca), gdzie rywalami będą Polska, USA, Japonia i Tajlandia. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.
Siatkarki reprezentacji Turcji wywalczyły dotychczas trzy medale Ligi Narodów - medale Ligi Narodów: złoto (2023), srebro (2018) oraz brąz (2021). Jak zaprezentują się w VNL 2026?
Skład reprezentacji Turcji na Ligę Narodów siatkarek 2026:
rozgrywające: Cansu Ozbay, Elif Sahin, Dilay Ozdemir, Buse Unal Pehlivan, Arelya Karasoy Kocac
przyjmujące: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, Ilkin Aydin, Saliha Sahin, Ayse Curuk, Liza Safronova
atakujące: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yuzgenc, Beren Yesilirmak, Defne Basyolcu
środkowe: Yasemin Guveli, Zehra Gunes, Sinead Jack-Kisal, Berka Buse Ozden, Deniz Uyanik, Asli Kalac, Karmen Aksoy, Ezel Balik, Merve Atlıer
libero: Eylul Akarcesme Yatgin, Gizem Orge, Merve Izbilir, Melis Yilmaz.