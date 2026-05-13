Legenda poza kadrą! Poznaliśmy skład reprezentacji Turcji na Ligę Narodów siatkarek

Eda Erdem Dundar gra w reprezentacji Turcji od 2005 roku. W ostatnich latach pełniła funkcję kapitan drużyny narodowej. 38-letnia środkowa, od 2008 roku grająca w drużynie Fenerbahce, również w poprzednim sezonie nie znalazła się w kadrze na VNL. Zagrała natomiast w mistrzostwach świata, podczas których Turczynki wywalczyły srebrny medal. Niewykluczone więc, że i tym razem będzie do dyspozycji trenera na najważniejszą imprezę sezonu, którą w tym roku będą mistrzostwa Europy.

W składzie reprezentacji Turcji nie brakuje gwiazd, choćby siatkarek klubów, które dominowały w tegorocznej edycji Ligi Mistrzyń. Przypomnijmy, że w finale zagrały dwa kluby ze Stambułu, a VakifBank pokonał Eczacibasi 3:1. Z pewnością będzie to jeden z faworytów tegorocznej edycji Ligi Narodów.

Turczynki zmagania w VNL 2026 rozpoczną na turnieju w Brasilii (3-7 czerwca), gdzie zagrają z Dominikaną, Holandią, Włochami oraz Bułgarią. Później będą gościły rywalki w Ankarze (17-21 czerwca) i zmierzą się z reprezentacjami Belgii, Francji, Niemiec oraz Chin. Fazę interkontynentalną zakończą w Osace (8-12 lipca), gdzie rywalami będą Polska, USA, Japonia i Tajlandia. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.

Siatkarki reprezentacji Turcji wywalczyły dotychczas trzy medale Ligi Narodów - medale Ligi Narodów: złoto (2023), srebro (2018) oraz brąz (2021). Jak zaprezentują się w VNL 2026?

Skład reprezentacji Turcji na Ligę Narodów siatkarek 2026:

rozgrywające: Cansu Ozbay, Elif Sahin, Dilay Ozdemir, Buse Unal Pehlivan, Arelya Karasoy Kocac

przyjmujące: Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Hande Baladın, Ilkin Aydin, Saliha Sahin, Ayse Curuk, Liza Safronova

atakujące: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yuzgenc, Beren Yesilirmak, Defne Basyolcu

środkowe: Yasemin Guveli, Zehra Gunes, Sinead Jack-Kisal, Berka Buse Ozden, Deniz Uyanik, Asli Kalac, Karmen Aksoy, Ezel Balik, Merve Atlıer

libero: Eylul Akarcesme Yatgin, Gizem Orge, Merve Izbilir, Melis Yilmaz.