Nie żyje "Mały Książę". Był legendą Lyonu

Tragiczna informacja napłynęła z Francji. Zmarł Fleury Di Nallo, legendarny piłkarz Olympique'u Lyon. Mężczyzna, którego określano mianem "Małego Księcia z Gerlandu", był najskuteczniejszym strzelcem w historii tego klubu.

Nie żyje Fleury Di Nallo

Informację o śmierci legendarnego zawodnika przekazał Olympique Lyon.

 

"Z ogromnym smutkiem Olympique Lyon dowiedział się o śmierci Fleury Di Nallo, legendy klubu i wiecznego "Małego Księcia z Gerlandu". Nasz bohater odszedł. Żegnaj, Fleury" - napisano w komunikacie klubu.

 

Di Nallo był najskuteczniejszym strzelcem w historii francuskiego zespołu, który reprezentował przez niemal 15 lat. W jego barwach zdobył 222 bramki. Poprowadził drużynę do trzykrotnego zwycięstwa w krajowym Pucharze.

 

Prócz Olympique'u Lyon, Francuz grał także w Red Star, Montpellier PSC oraz FC Villefranche. W kadrze "Les Bleus" wystąpił 10 razy i strzelił dla niej osiem goli. Karierę zakończył w 1978 r.

KP, Polsat Sport
