Nie żyje znana biegaczka. Miała tylko 36 lat

Fatalne wieści napłynęły od Etiopskiej Federacji Lekkoatletycznej. W wieku zaledwie 36 lat zmarła utytułowana biegaczka, maratonka Yebrgual Melese.

Malese startowała w różnych kategoriach. W 2013 roku wywalczyła drużynowe wicemistrzostwo świata w biegach przełajowych w Bydgoszczy. Ponadto regularnie odnosiła sukcesy w maratonach. Ma na swoim koncie triumfy między innymi w Szanghaju, Pradze i Houston.

 

W ostatnich tygodniach Etiopka przygotowywała się do startu w Ottawie. Właśnie podczas jednego z treningów zawodniczka zasłabła, a lekarzom nie udało się jej uratować.


"Etiopska Federacja Lekkiej Atletyki wyraża żal z powodu nagłej śmierci bohaterki lekkoatletyki i składa kondolencje rodzinie, przyjaciołom, kibicom" - czytamy w oświadczeniu informującym o odejściu Malese.


Zawodniczka miała tylko 36 lat.

