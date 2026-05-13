Nie żyje znana biegaczka. Miała tylko 36 lat

Malese startowała w różnych kategoriach. W 2013 roku wywalczyła drużynowe wicemistrzostwo świata w biegach przełajowych w Bydgoszczy. Ponadto regularnie odnosiła sukcesy w maratonach. Ma na swoim koncie triumfy między innymi w Szanghaju, Pradze i Houston.

W ostatnich tygodniach Etiopka przygotowywała się do startu w Ottawie. Właśnie podczas jednego z treningów zawodniczka zasłabła, a lekarzom nie udało się jej uratować.



"Etiopska Federacja Lekkiej Atletyki wyraża żal z powodu nagłej śmierci bohaterki lekkoatletyki i składa kondolencje rodzinie, przyjaciołom, kibicom" - czytamy w oświadczeniu informującym o odejściu Malese.



Zawodniczka miała tylko 36 lat.