Niebywałe, co robi Sinner. Wyrównał rekord Djokovicia

Tenis

Jannik Sinner pokonał kwalifikanta Andreę Pellegrino 6:2, 6:3 i awansował do ćwierćfinału turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Włoski tenisista wyrównał rekord Serba Novaka Djokovicia, odnosząc 31. z rzędu zwycięstwo w imprezie rangi Masters 1000.

Jannik Sinner podczas meczu tenisowego, wykonuje uderzenie forehandowe.
fot. PAP
Sinner nie doznał porażki w największych turniejach poza Wielkim Szlemem, odkąd w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Włoch skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale. Z kolei Djokovic wygrał 31 kolejnych meczów Masters 1000 w 2011 roku.

 

- Jeśli chcesz być świetnym zawodnikiem, musisz grać dobrze na wszystkich nawierzchniach i we wszystkich turniejach na maksimum swoich możliwości. To umysł robi różnicę – powiedział włoski tenisista.

 

Jeśli Sinner wzniesie trofeum w Rzymie, zostanie drugim po Djokovicu triumfatorem wszystkich dziewięciu turniejów Masters 1000. Serb wygrał każdy z tych turniejów co najmniej dwa razy. Sinner triumfował w pięciu kolejnych zawodach.

 

Włoch przedłużył swoją serię zwycięstw we wszystkich turniejach do 26 meczów. Nie przegrał od 19 lutego, gdy Czech Jakub Mensik pokonał go w ćwierćfinale Qatar Open.

 

Rywalem Sinnera w czwartkowym ćwierćfinale będzie rozstawiony z numerem 12.  Andriej Rublow, który w 1/8 finału pokonał gruzińskiego kwalifikanta Nikoloza Basilaszwilego 3:6, 7:6 (7-5), 6:2.

 

We wtorek 19-letni Hiszpan Rafael Jodar pokonał Learnera Tiena 6:1, 6:4i stał się drugim nastolatkiem, który dotarł do ćwierćfinałów w Madrycie i Rzymie w jednym sezonie. Poprzednim był Hiszpan Rafael Nadal w 2005 roku.

 

Jodar w ćwierćfinale zmierzy się z Włochem Luciano Darderim, który obronił cztery piłki meczowe w wygranym 1:6, 7:6 (10-8), 6:0 pojedynku z Niemcem Alexandrem Zverevem, zwycięzcą turnieju w Rzymie w 2017 i 2024 roku.

 

PAP
