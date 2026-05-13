Niebywałe, co robi Sinner. Wyrównał rekord Djokovicia

Sinner nie doznał porażki w największych turniejach poza Wielkim Szlemem, odkąd w październiku wycofał się z gry w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem w Szanghaju. Włoch skreczował z powodu skurczów w ekstremalnym upale. Z kolei Djokovic wygrał 31 kolejnych meczów Masters 1000 w 2011 roku.

- Jeśli chcesz być świetnym zawodnikiem, musisz grać dobrze na wszystkich nawierzchniach i we wszystkich turniejach na maksimum swoich możliwości. To umysł robi różnicę – powiedział włoski tenisista.

Jeśli Sinner wzniesie trofeum w Rzymie, zostanie drugim po Djokovicu triumfatorem wszystkich dziewięciu turniejów Masters 1000. Serb wygrał każdy z tych turniejów co najmniej dwa razy. Sinner triumfował w pięciu kolejnych zawodach.

Włoch przedłużył swoją serię zwycięstw we wszystkich turniejach do 26 meczów. Nie przegrał od 19 lutego, gdy Czech Jakub Mensik pokonał go w ćwierćfinale Qatar Open.

Rywalem Sinnera w czwartkowym ćwierćfinale będzie rozstawiony z numerem 12. Andriej Rublow, który w 1/8 finału pokonał gruzińskiego kwalifikanta Nikoloza Basilaszwilego 3:6, 7:6 (7-5), 6:2.

We wtorek 19-letni Hiszpan Rafael Jodar pokonał Learnera Tiena 6:1, 6:4i stał się drugim nastolatkiem, który dotarł do ćwierćfinałów w Madrycie i Rzymie w jednym sezonie. Poprzednim był Hiszpan Rafael Nadal w 2005 roku.

Jodar w ćwierćfinale zmierzy się z Włochem Luciano Darderim, który obronił cztery piłki meczowe w wygranym 1:6, 7:6 (10-8), 6:0 pojedynku z Niemcem Alexandrem Zverevem, zwycięzcą turnieju w Rzymie w 2017 i 2024 roku.

PAP