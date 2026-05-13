Odchodzi po pięciu latach! Wielkie rozstanie w polskim klubie siatkarskim

Robert Prygiel w przeszłości był znakomitym siatkarzem. Grał w reprezentacji polski i klubach Czarni Radom, AZS Częstochowa (mistrzostwo Polski 1997), Legia Warszawa, Skra Bełchatów, Gazprom Surgut, Jastrzębski Węgiel, Jadar Radom oraz AZS Politechnika Warszawska. Po zakończeniu kariery sportowej był trenerem Czarnych Radom. W lipcu 2021 roku został prezesem PSG Stali Nysa. Przestał pełnić tę funkcję 11 maja 2026 roku.

Stal Nysa w 2025 roku niespodziewanie spadła z PlusLigi. W minionym sezonie nyscy siatkarze również sprawili swoim kibicom niemiłą niespodziankę. Mieli walczyć o awans, a tymczasem odpadli już w ćwierćfinale po porażce z BBTS Bielsko-Biała i zostali sklasyfikowani na piątym miejscu.

Funkcję prezesa zarządu klubu Stal Nysa S.A. objął Arkadiusz Olejniczak. To wychowanek nyskiej siatkówki, mistrz świata juniorów z 2003 roku. Grał w Stali, ale również w dużynach Mostostal-Azoty SSA Kędzierzyn-Koźle i Gwardia Wrocław. Po zakończeniu kariery pozostał związany z Nysą i lokalnym środowiskiem siatkarskim. Pełnił rolę szkoleniowca drugoligowego zespołu Juvenia Głuchołazy oraz funkcję drugiego szkoleniowca w Stali Nysa. Od wielu lat czynnie prowadził swoją działalność jako fizjoterapeuta.

– Nysa jest zawsze w moim sercu i Stal Nysa również. Zrobię wszystko, żeby Stal wróciła na salony siatkarskiej PlusLigi, bo naprawdę na to zasługuje – powiedział Arkadiusz Olejniczak.

Jedną z pierwszych decyzji nowego prezesa było utrzymanie Marka Lebedewa na stanowisku trenera pierwszego zespołu Stali Nysa. Lebedew osobiście przyjął na siebie odpowiedzialność za brak awansu i zadeklarował pełne zaangażowanie w nadchodzącym sezonie. Klub pracuje nad skompletowaniem składu na przyszły sezon PLS 1. Ligi, a w kadrze pozostały jeszcze cztery wolne miejsca.