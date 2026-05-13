Oto przewidywane składy na finał Pucharu Włoch. Co z Zielińskim?

Będzie to drugie starcie obu drużyn w odstępie czterech dni. W miniony weekend Inter wygrał na wyjeździe z Lazio 3:0. Mediolańczycy zdominowali rozgrywki Serie A, będąc liderem tabeli z przewagą aż 15 punktów nad drugim Napoli na dwie kolejki przed końcem sezonu.

Mediolańczycy po zapewnieniu sobie mistrzostwa kraju, pragną sięgnąć po dublet. Z kolei dla Lazio to ostatnia szansa, aby uratować mizerny sezon. Ekipa z Rzymu zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w Serie A. Triumf w Coppa Italia pozwoliłby piłkarzom ze stolicy na awans do europejskich pucharów.

Finał tych rozgrywek tradycyjnie odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie. Włoska gazeta "La Repubblica" wytypowała wyjściowe składy na to spotkanie. W barwach Interu nie powinno zabraknąć Piotr Zielińskiego, który w tym sezonie jest jedną z pierwszoplanowych postaci zespołu dowodzonego przez Christiana Chivu. Polak rozegrał 46 meczów, w których zdobył siedem bramek i zanotował cztery asysty. 31-latek już raz wygrał w swojej karierze Puchar Włoch jako piłkarz Napoli.

Prognozowane składy na finał Pucharu Włoch wg. włoskich mediów:

Lazio: Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Basic, Patric, Taylor - Isaksen, Noslin, Zaccagni

Inter: Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Dumfries, Barella, Zieliński, Sucic, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.

