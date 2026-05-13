Patryk Budniak przeszedł drugą operację. Lekarze podejmą próbę wybudzenia go ze śpiączki

W niedzielę Patryk Budniak trafił do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu po koszmarnym wypadku, do którego doszło w Gnieźnie w trakcie spotkania Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omegą a Śląskiem Świętochłowice.

19-latek w nocy z niedzieli na poniedziałek przeszedł skomplikowaną operację kręgosłupa. Lekarze określali po niej jego stan nadal jako ciężki.

W środę najnowsze wieści na temat zdrowia Budniaka przekazał jego klub. Żużlowiec jest po drugiej operacji, tym razem nóg.

"Nasz zawodnik wrócił już z bloku operacyjnego na oddział intensywnej terapii, gdzie pozostaje pod stałą opieką lekarzy. Jego stan jest stabilny" - czytamy w komunikacie gnieźnieńskiej ekipy.

W czwartek lekarze próbować będą wybudzić Budniaka ze śpiączki. Ocenią wtedy między innymi sprawność i czucie jego kończyn.

Wcześniej natomiast zespół Ultrapur Omega Gniezno uruchomił zbiórkę na rzecz Budniaka.

jc, PAP