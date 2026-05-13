PLS 1. Liga siatkarzy 2026. Końcowa klasyfikacja
Sezon siatkarskiej PLS 1. Ligi za nami. Poznaliśmy drużynę, która awansowała do PlusLigi, a także spadkowicza z pierwszej ligi i drużyny, które awansowały na ten poziom rozgrywek. Sprawdź końcową klasyfikację PLS 1. Ligi siatkarzy w sezonie 2025/2026.
W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze rywalizowało szesnaście drużyn. Rozgrywki podzielono na dwie części. W fazie zasadniczej zostały rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Zespoły, które zajęły w tabeli miejsca 1–8 zagrały w play-off.
W finale PLS 1. Ligi GKS Katowice pokonał BBTS Bielsko-Biała w serii meczów 3–1. Ekipa z Katowic, po sezonie spędzonym na zapleczu, wywalczyła awans do PlusLigi. Trzecie miejsce zajęła drużyna CUK Anioły Toruń.
Z pierwszą ligą pożegnał się KS Necko Augustów. Poznaliśmy już dwóch beniaminków, którzy zagrają na drugim froncie w sezonie 2026/2027.
Końcowa klasyfikacja PLS 1. Ligi siatkarzy w galerii zdjęć:
