PLS 1. Liga siatkarzy 2026. Końcowa klasyfikacja

W sezonie 2025/2026 w PLS 1. Lidze rywalizowało szesnaście drużyn. Rozgrywki podzielono na dwie części. W fazie zasadniczej zostały rozegrane dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Zespoły, które zajęły w tabeli miejsca 1–8 zagrały w play-off.

W finale PLS 1. Ligi GKS Katowice pokonał BBTS Bielsko-Biała w serii meczów 3–1. Ekipa z Katowic, po sezonie spędzonym na zapleczu, wywalczyła awans do PlusLigi. Trzecie miejsce zajęła drużyna CUK Anioły Toruń.

Z pierwszą ligą pożegnał się KS Necko Augustów. Poznaliśmy już dwóch beniaminków, którzy zagrają na drugim froncie w sezonie 2026/2027.

RM, Polsat Sport