Broniąca się przed spadkiem Arka miała zmierzyć się z Górnikiem w 31. kolejce, jednak Zabrzanie rywalizowali w finale Pucharu Polski (pokonali 2:0 Raków Częstochowa) i to spotkanie zostało przełożone na środę na godz. 18.

- Kalendarz nie jest łatwy, nie rozpieszcza nas, bo w końcówce gramy z całą ligową czołówką. Wcześniej z Zagłębiem, Jagiellonią i Lechem, w środę z Górnikiem, a na zakończenie rozgrywek z Rakowem. Cały czas powtarzam jednak zawodnikom, że wszystko zależy od nas - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w Gdyni Banasik.

W ostatniej kolejce Gdynianie niespodziewanie zremisowali w Poznaniu z prowadzącym w tabeli Lechem Poznań 1:1.

- Chyba nikt nie wierzył, że Arka jest w stanie urwać liderowi punkt, że możemy zremisować z najlepszą drużyną w Polsce, która jest na fali. Gdybyśmy mieli więcej szczęścia, mogliśmy nawet wygrać. W tym meczu pokazaliśmy charakter i wielkie serducho - podkreślił.

Górnik liczy się jeszcze w grze o mistrzostwo Polski, ale jego szanse na zdetronizowanie Lecha są niewielkie. Zabrzanie nie potrafili wykorzystać niespodziewanego potknięcia lidera, bowiem przegrali na własnym stadionie 0:2 z KGHM Zagłębiem Lubin.

- Górnik, chociaż po porażce jego sytuacja się skomplikowała, wciąż ma szansę na mistrzostwo. Na pewno nadzieja jeszcze się tli, poza tym celem Zabrzan jest zajęcie jak najwyższego miejsca. Mogą odczuwać trudy sezonu, bo z racji Pucharu Polski rozegrali kilka spotkań więcej. Poza tym my odpoczywaliśmy dzień dłużej, chociaż w piłce profesjonalnej to nie powinno decydować, ale w meczu z nami może mieć pewne znaczenie - zauważył.

Zajmujący przedostatnią, 17. lokatę żółto-niebiescy, aby przedłużyć swoje szanse na utrzymanie, muszą w środę wywalczyć komplet punktów.

- Wiadomo jaka jest ranga najbliższego spotkania, zresztą każdy mecz jest dla nas teraz o życie. Na pewno w środę nie trzeba będzie nikogo motywować, aby zagrać jeszcze lepiej niż w Poznaniu i odnieść zwycięstwo. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zagrali co najmniej na 120 procent - dodał.

PAP