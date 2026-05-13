Oba te spotkania Jagiellonia zagra na wyjeździe, rozgrywki zakończy meczem u siebie z KGHM Zagłębiem Lubin.

Dzięki zwycięstwu w minionej kolejce z Pogonią Szczecin 3:2 (decydujący gol padł w doliczonym czasie gry) Białostoczanie awansowali na drugie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Tyle samo punktów mają Raków Częstochowa i Górnik Zabrze, zajmujące 3-4 miejsce.

- To dużo dla nas znaczy, że trzeci sezon z rzędu jesteśmy w grze o najwyższe cele do samego końca. Myślę, że zwycięstwo w ostatnim meczu spowodowało, że niezależnie od tego jak potoczą się oba te mecze wyjazdowe, to będziemy w grze do samego końca o europejskie puchary - mówił trener Siemieniec przed wyjazdem Jagiellonii do Częstochowy.

Mówił, że wygrana z Pogonią była spotkaniem o tyle kluczowym, iż decydowała o tym, czy jego zespół utrzymuje się w czołówce, czy też spada w tabeli.

- Patrząc z perspektywy końcówki tego meczu to wierzę, że taki scenariusz może nam tylko pomóc. Że nie poddaliśmy się, że wróciliśmy do tego spotkania i strzeliliśmy kluczowego gola - dodał szkoleniowiec.

Jagiellonia wygrywała z Pogonią 2:0, ale goście w końcówce meczu doprowadzili do remisu. Kluczowego gola na 3:2 dla Białostoczan zdobył w doliczonym czasie gry portugalski obrońca Bernardo Vital.

W ocenie Siemieńca, choć nie potwierdzały tego wyniki, od kilku kolejek jego zespół wygląda bardzo dobrze piłkarsko i tworzy wiele bramkowych sytuacji.

- Martwi mnie to, że tracimy bramki w bardzo prosty sposób, to nie powinno się nam przydarzać, bo to kosztuje nas punkty - zaznaczył.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

PAP