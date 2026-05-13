Polacy jedną nogą na mundialu! O awansie zdecyduje niedzielny rewanż

Polscy piłkarze ręczni rywalizują o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Turniej odbędzie się w dniach od 13 do 31 stycznia 2027 roku, a jego gospodarzem będą Niemcy. W decydującym dwumeczu Biało-Czerwoni mierzą się z reprezentacją Austrii.

Pierwsza połowa ułożyło się po myśli podopiecznych trenera Gonzaleza. Przez niemal pełne 30 minut Polacy utrzymywali prowadzenie, grając przy tym bardzo szczelnie w defensywie oraz na wysokiej skuteczność w ataku. Choć gospodarze starali się odrabiać straty i stwarzali zagrożenie, nie zdołali dogonić rozpędzonych Biało-Czerwonych. Do przerwy goście wygrywali 15:13.

Początek drugiej części spotkania przyniósł jednak wyrównanie ze strony Austriaków. Gospodarze skutecznie forsowali polską defensywę dzięki precyzyjnym podaniom oraz zminimalizowaniu liczby strat. Podopieczni trenera Gonzaleza szybko zareagowali na ataki przeciwników i po zaledwie pięciu minutach gry odzyskali dwubramkowe prowadzenie. Inicjatywa w dalszym ciągu należała do reprezentacji Polski, która utrzymywała korzystny rezultat.

W kolejnej fazie spotkania arbitrzy nałożyli na polską drużynę dwie dwuminutowe kary w tym samym momencie, a urazu stawu skokowego doznał Andrzej Widomski. Mimo że gospodarze do samego końca dążyli do odrobienia strat, reprezentacja Polski zdołała utrzymać wypracowaną przewagę i ostatecznie wygrała to spotkanie 26:25.

Rewanż zaplanowano na niedzielę, 17 maja, w Olsztynie. Transmisja od 14:30 w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go, a od 14:45 także w Polsacie Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

Austria - Polska 25:26 (13:15)

Austria: Leon Bergmann, Constantin Mostl - Markus Mahr, Nemanja Belos, Lukas Fritsch, Nikola Bilyk, Elias Kofler, Lukas Hutecek, Michael Miskovez, Boris Zivkovic, Sebastian Frimmel, Eric Dambock, Jakob Nigg, Franko Lastro, Lukas Herburger, Tobias Wagner. Trener: Iker Romero.

Polska: Miłosz Wałach, Marcel Jastrzębski - Ariel Pietrasik, Piotr Jędraszczyk, Michał Olejniczak, Szymon Sićko, Andrzej Widomski, Wiktor Tomczak, Tomasz Gębala, Michał Daszek, Arkadiusz Moryto, Piotr Jarosiewicz, Mikołaj Czapliński, Kamil Syprzak, Maciej Gębala, Wiktor Jankowski. Trener: Jota Gonzalez.

Skrót meczu Austria - Polska w załączonym materiale wideo: