Polak ze złotym medalem mistrzostw Europy

Największy sukces odniósł Tomasz Mital (GR 92 kg), który został mistrzem Europy. Reprezentant Polski w wielkim finale pokonał Ormianina Aleksana Shaljyanena 5:3 i wywalczył złoty medal mistrzostw Europy U17.

W drodze po tytuł Mital pokonał Ionuța Ericka Patrę (Rumunia) 9:0, Yusufa Yasera Aksu (Turcja) 8:0, wygrał ćwierćfinał z Serbem Todorem Aksentijeviciem przez położenie na łopatki przy wyniku 5:1, a w półfinale zwyciężył z reprezentantem Białorusi Kotem 7:0.

Srebrny medal mistrzostw Europy wywalczył Mateusz Tomelka (GR 110 kg). Reprezentant Polski po bardzo dobrym turnieju przegrał w finale z Rosjaninem Fedorem Sukharevem przy wyniku 1:2. Wcześniej pokonał Osmę Turunena (Finlandia) 9:1, Kornela Szecsenyiego (Węgry) 3:0 oraz Yahora Savicha (Białoruś) 8:0.

Blisko medalu byli również Oliwier Białasik (GR 51 kg) oraz Julian Iwaszko (GR 71 kg), którzy zakończyli mistrzostwa na piątym miejscu. Białasik wygrał dziś repasaż z Serhiiem Shlapakiem (Ukraina) 9:0, jednak w walce o brązowy medal przegrał z Vadimem Tarelungą (Mołdawia) przez położenie na łopatki przy wyniku 1:6. Iwaszko uległ w walce o brąz Eeliemu Antonowi Ojali (Finlandia) 0:2.

W rywalizacji kobiet bardzo dobrze rozpoczęła turniej Julia Lichocka (WW 73 kg), która pokonała Tanyę Dimitrovą Ivanovą (Bułgaria) 8:1 oraz Giulię Carri (Włochy) 5:4, awansując do półfinału mistrzostw Europy. W walce o finał reprezentantka Polski przegrała z Ukrainką Solomiią Petriv 0:10 i w czwartek zawalczy o brązowy medal.

Reprezentacja Polski w stylu klasycznym zajmuje wysokie szóste miejsce drużynowo na 31 startujących państw podczas mistrzostw Europy U17 w Samokovie.

informacja prasowa