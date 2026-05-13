Polsat Futbol Cast - 14.05. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejne wydanie programu Polsat Futbol Cast. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Gdzie obejrzeć Polsat Futbol Cast?
W czwartkowym programie Polsat Futbol Cast gościem Bożydara Iwanowa będzie dziennikarz tygodnika "Piłka Nożna" Paweł Gołaszewski. Panowie podsumują kończący się sezon PKO BP Ekstraklasy oraz klarujące się wyniki.
Jako że do prezentacji najlepszej "jedenastki" sezonu 2025/26, wybieranej przez kapitułę tygodnika, zostało już coraz mniej czasu, prowadzący oraz jego gość zaprezentują własne, autorskie "jedenastki".
Transmisja programu Polsat Futbol Cast o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.
