Polska siatkarka już po operacji. Czeka ją wielomiesięczna rehabilitacja



Około dziewięciu miesięcy rehabilitacji będzie potrzebować Aleksandra Gryka, aby powrócić do pełnej sprawności. Siatkarka, która w sezonie 2025/2026 była zawodniczką BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała, przeszła operację kolana w Guardian Clinic w Koninie.

Siatkarka podczas meczu i zdjęcie zawodniczki ze stabilizatorem kolana.
fot. PAP/Instagram.com/BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała
Ola Gryka przejdzie dziewięciomiesięczną rehabilitację po urazie kolana

"Wszystko przebiegło pomyślnie. Teraz Olę czeka ok. dziewięciu miesięcy rehabilitacji. Niezmiennie trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia! Trzymaj się" - napisano w krótkim, środowym komunikacie BKS. Klub z Bielska-Białej nie poinformował, czy Gryka pozostanie w zespole na sezon 2026/2027.

 

Środkowa, która ma za sobą występy w reprezentacji Polski, doznała urazu kolana w trakcie inauguracyjnego seta pierwszego pojedynku o trzecie miejsce ekstraklasy siatkarek. Bielszczanki walczyły o brązowy medal z UNI Opole.

 

W rywalizacji do trzech zwycięstw Opolanki wygrały 3-1 i BKS zakończył sezon na czwartym miejscu.

