Polska siatkarka już po operacji. Czeka ją wielomiesięczna rehabilitacja

"Wszystko przebiegło pomyślnie. Teraz Olę czeka ok. dziewięciu miesięcy rehabilitacji. Niezmiennie trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia! Trzymaj się" - napisano w krótkim, środowym komunikacie BKS. Klub z Bielska-Białej nie poinformował, czy Gryka pozostanie w zespole na sezon 2026/2027.

Środkowa, która ma za sobą występy w reprezentacji Polski, doznała urazu kolana w trakcie inauguracyjnego seta pierwszego pojedynku o trzecie miejsce ekstraklasy siatkarek. Bielszczanki walczyły o brązowy medal z UNI Opole.

W rywalizacji do trzech zwycięstw Opolanki wygrały 3-1 i BKS zakończył sezon na czwartym miejscu.