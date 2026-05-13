Polska siatkarka rozpoczęła treningi z kadrą, a tu taka wiadomość! "To jedna z liderek drużyny"

Julia Orzoł (rocznik 2002) gra na pozycji przyjmującej. W swej dotychczasowej karierze reprezentowała barwy klubów LTS Legionovia Legionowo, GKS Wieżyca Stężyca, a w 2021 roku wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie grała dla Wisconsin University.

W grudniu 2024 roku została siatkarką Chemika, w którym zadebiutowała w Tauron Lidze. Szybko zaczęła grać w wyjściowym składzie. W minionych rozgrywkach wystąpiła we wszystkich spotkaniach drużyny z Polic. Łącznie rozegrała już 39 spotkań w ekstraklasie siatkarek, w których zdobyła 505 punktów.

– Dobrze się tutaj czuję. Wierzę w kierunek, w jakim podąża Chemik. Chcę być częścią tego progresu. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie zrobimy duży krok do przodu, szczególnie w aspekcie sportowym – zaznaczyła siatkarka.

Dobre występy w barwach Chemika przyniosły przyjmującej powołanie do reprezentacji Polski. Julia Orzoł przebywa obecnie w Wałczu, gdzie trwa zgrupowanie kadry Stefano Lavariniego.

– Julka to jedna z liderek drużyny, ma bardzo duży wkład na boisku. Wykazuje też cechy charakteru, które potrafią zmotywować pozostałe koleżanki. Bardzo cenimy jej wkład w zespół i cieszę się, że zostaje z nami na sezon 26/27 – powiedział prezes klubu Radosław Anioł.

Julia Orzoł to druga siatkarka oficjalnie ogłoszona przez Lotto Chemik Police na sezon 2026/2027. Pierwszą była Natalia Mędrzyk.

