Pożegnanie po jednym sezonie! Gwiazda rzeszowskiego klubu opuszcza Polskę

Taylor Bannister (rocznik 1999) w początkach swojej kariery reprezentowała barwy Louisiana State University. W 2021 roku przeniosła się do Europy i przez cztery lata grała w drużynie Vasas Obuda Budapeszt. Czterokrotnie wywalczyła z tą drużyną mistrzostwo Węgier, zdobyła też cztery krajowe puchary. Bardzo dobrze zaprezentowała się w rozgrywkach Ligi Mistrzyń.

W czerwcu 2025 roku została oficjalnie siatkarką klubu DevelopRes Rzeszów. Z tą drużyną wywalczyła w minionym sezonie wicemistrzostwo Polski oraz Superpuchar; dotarła też do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

Rozegrała 31 meczów w Tauron Lidze, w których wywalczyła 479 punktów. Jej indywidualny rekord to 27 oczek w wyjazdowym starciu z BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała (2:3) w półfinale play-off. Sporym wyczynem Amerykanki było sześć asów w pierwszym meczu finału z PGE Budowlanymi Łódź. Taylor Bannister zajęła drugie miejsce w rankingu punktujących, trzecie w rankingu atakujących i wygrała ranking zagrywających (56 asów). Sześciokrotnie po meczach ligowych była wybierana MVP.



Jak się okazało, amerykańska atakująca po sezonie opuszcza Rzeszów i polską ligę. Pozyskanie tej zawodniczki ogłosił już grecki Olympiakos Pireus.

– Czuję się wspaniale, mogąc być częścią tej drużyny. Jestem bardzo szczęśliwa i podekscytowana, że tu zagram. Moim celem jest zdobycie jak największej liczby trofeów! Moje osobiste cele to rozwój w grze ofensywnej. Mój poprzedni trener zna Olympiakos i wypowiadał się o nim wyłącznie pozytywnie. Wiem, że w Olympiakosie są sekcje wielu dyscyplin sportowych i że miasto mocno wspiera sport. Już teraz dziękuję naszym kibicom za wsparcie. Mam nadzieję, że wkrótce zobaczę was wszystkich na meczach – powiedziała Taylor Bannister.

Bannister pochodzi ze sportowej rodziny, a jej rodzice grali w koszykówkę. Ojciec Ken Bannister w latach osiemdziesiątych występował na parkietach NBA w drużynach New York Knicks i Los Angeles Clippers. Mama Pennie uczestniczyła w rozgrywkach uniwersyteckich.