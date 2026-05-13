Reprezentantka kraju na celowniku giganta Tauron Ligi. Transfer kwestią czasu?

Bukovska to 23-letnia przyjmująca. Reprezentantka Czech od sezonu 2023/2024 występuje we Francji. Najpierw broniła barw Pays d'Aix Venelles, a w zakończonych właśnie rozgrywkach - Levallois Paris Saint-Cloud.

Klub ze stolicy przeprowadza latem rewolucję kadrową. Właśnie ogłoszno rozstanie z ośmioma zawodniczkami, wśród których znalazła się Bukovska.



"Każda z Was oznaczyła tę przygodę na swój sposób i pozostawiła ślad w historii klubu. Teraz czekają na Was wielkie wyzwania w wielu klubach na całym świecie i jesteśmy dumni z drogi, którą razem przebyliśmy. Bez względu na odległość, zawsze będziecie częścią rodziny" - czytamy w komunikacie Levallois Paris Saint-Cloud.



Francuzi poinformowali, że Bukovska będzie kontynuować swoją karierę w Polsce. Nie wskazali konkretnego klubu, ale medialne doniesienia łączą zawodniczkę z DevelopResem Rzeszów. Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.