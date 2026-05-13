Reprezentantka kraju na celowniku giganta Tauron Ligi. Transfer kwestią czasu?
Wiele wskazuje na to, że przed nowym sezonem DevelopRes Rzeszów wzmocni kadrę reprezentantką Czech. Bliska przenosin do podkarpackiego klubu jest Magdalena Bukovska, która właśnie pożegnała się z dotychczasowym pracodawcą.
Bukovska to 23-letnia przyjmująca. Reprezentantka Czech od sezonu 2023/2024 występuje we Francji. Najpierw broniła barw Pays d'Aix Venelles, a w zakończonych właśnie rozgrywkach - Levallois Paris Saint-Cloud.
Klub ze stolicy przeprowadza latem rewolucję kadrową. Właśnie ogłoszno rozstanie z ośmioma zawodniczkami, wśród których znalazła się Bukovska.
"Każda z Was oznaczyła tę przygodę na swój sposób i pozostawiła ślad w historii klubu. Teraz czekają na Was wielkie wyzwania w wielu klubach na całym świecie i jesteśmy dumni z drogi, którą razem przebyliśmy. Bez względu na odległość, zawsze będziecie częścią rodziny" - czytamy w komunikacie Levallois Paris Saint-Cloud.
Francuzi poinformowali, że Bukovska będzie kontynuować swoją karierę w Polsce. Nie wskazali konkretnego klubu, ale medialne doniesienia łączą zawodniczkę z DevelopResem Rzeszów. Na oficjalne potwierdzenie przyjdzie nam jeszcze poczekać.