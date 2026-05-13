Selekcjoner Polaków pełen wiary. Chce wywalczyć awans na mistrzostwa świata

- Oceniam, że nasza obrona na początku meczu dobrze funkcjonowała. Austriacy musieli wprowadzić dodatkowego zawodnika do ataku (kosztem bramkarza - przyp. red.). Oni są naprawdę dobrzy w grze siedmiu na sześciu - przyznał Gonzalez wypowiedzi dla polskiej federacji i potwierdził, że jego podopiecznym trudno było sobie poradzić z taką sytuacją.

ZOBACZ TAKŻE: Polacy jedną nogą na mundialu! O awansie zdecyduje niedzielny rewanż

Po rozpoczęciu ostatniego kwadransa gry Biało-Czerwoni prowadzili czterema trafieniami (23:19). Wówczas w krótkim odstępie czasu Michał Olejniczak i Tomasz Gębala otrzymali dwuminutowe kary.

- To był dla nas problem, ponieważ rywale mogli odrobić straty. To świetna drużyna - dodał Hiszpan.

Gonzalez ocenił, że przed niedzielnym rewanżem sprawa awansu pozostaje otwarta. Jednoznacznie zaznaczył, że ten wynik pozwala na optymizm.

Hiszpan przyznał, że są jeszcze błędy, które należy poprawić w grze, choć nie sprecyzował, na jakich zmianach mu zależy. Zmartwił się urazem leworęcznego Andrzeja Widomskiego i nie jest pewny, czy będzie od do jego dyspozycji w rewanżu.

Zwycięstwo Polaków zepsuło miejscowym kibicom święto. 14 maja w Austrii to ustawowo dzień wolny od pracy – Wniebowstąpienie Pańskie.

Czwartek polska kadra przeznaczy na podróż. Wyjazd z Grazu na lotnisko w Wiedniu przewidziany jest na godz. 8. Zakwaterowanie w Olsztynie planowane jest ok. 19. Gonzalez tego dnia nie przewidział treningu.

Gdzie obejrzeć mecz Polska - Austria w eliminacjach MŚ?

Mecz Polska - Austria odbędzie się w niedzielę, 17 maja. Transmisja od 14:30 w Polsacie Sport Extra 3 oraz na Polsat Box Go, a od 14:45 także w Polsacie Sport 2. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 15:00.

PAP