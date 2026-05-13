Selekcjoner reprezentacji Włoch ogłosił kadrę! Kto zagra w siatkarskiej Lidze Narodów?

Selekcjoner reprezentacji Włoch siatkarek Julio Velasco już 28 kwietnia ogłosił szeroki skład reprezentacji na 2026 rok. Podał wówczas nazwiska 36 zawodniczek, które podzielił na kadrę A oraz kadrę B.

W środę 13 maja poznaliśmy natomiast listę 30 siatkarek, które mają reprezentować Italię w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Włoszki to trzykrotne triumfatorki tej imprezy - sięgały po złoto w 2022, 2024 i 2025 roku. Patrząc na naszpikowany gwiazdami skład, nie ma wątpliwości, że i w obecnej edycji będą należały do faworytek.

Reprezentacja Włoch zmagania w VNL 2026 rozpocznie na turnieju w Brasilii (3-7 czerwca), gdzie zmierzy się z Bułgarią, Holandią, Turcją i Brazylią. W drugim tygodniu rywalizacji (17-21 czerwca) zagra na Filipinach z Czechami, Serbią, USA i Japonią. Fazę interkontynentalną siatkarki Italii zakończą w Hongkongu (8-12 lipca), gdzie zagrają z reprezentacjami Ukrainy, Belgii, Kanady oraz Chin. Turniej finałowy odbędzie się w dniach 22-26 lipca w Makau.



Reprezentacja Włoch na Ligę Narodów siatkarek 2026:

rozgrywające: Carlotta Cambi, Alessia Orro, Chidera Blessing Eze, Asia Bonelli, Francesca Scola

przyjmujące: Alice Tanase, Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini, Ekaterina Antropova, Alessia Bolzonetti, Alice Nardo

atakujące: Merit Adigwe, Paola Egonu, Josephine Obossa, Giorgia Frosini, Binto Diop

środkowe: Denise Meli, Dalila Marchesini, Linda Nwakalor, Sarah Luisa Fahr, Anna Danesi, Linda Manfredini, Katja Eckl, Yasmina Akrari

libero: Ilaria Spirito, Eleonora Fersino, Ilenia Moro, Federica Pelloni.