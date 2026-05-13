Śląsk Wrocław lepszy od Arki Gdynia po dogrywce!

Einaras Tubutis i Kresimir Ljubicić dawali na początku spotkania małą przewagę gospodarzom. Szybko reagowali jednak na to chociażby Jakub Nizioł oraz Stefan Djordjević. Wrocławian zaskoczył następnie Luke Barrett - po jego akcjach AMW Arka uciekała na sześć punktów. Straty zmniejszał jeszcze szybki Kyrell Luc, ale ostatecznie dzięki zagraniu Barretta po 10 minutach było 20:24.

W drugiej kwarcie Jakub Urbaniak wraz z Niziołem ponownie zmieniali sytuację - wyprowadzali Wrocławian na prowadzenie. Jak się okazało - tylko na chwilę. Na parkiet wrócił Kamil Łączyński, a po trójce Jarosława Zyskowskiego goście uciekali na pięć punktów. WKS Śląsk ciągle był jednak niezwykle blisko. Ostatecznie dzięki zagraniu Michaela Okauru pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 39:40.

Po przerwie przewagę ekipie trenera Jacka Winnickiego ponownie dawali chociażby Stefan Djordjević i Błażej Kulikowski. Michael Okauru wraz z Kresimirem Ljubiciciem błyskawicznie odpowiadali, tym samym zmieniając znowu sytuację. Dzięki trójce Jarosława Zyskowskiego goście uciekali na 10 punktów! Ajdin Penava i Kyrell Luc jeszcze zmniejszali straty, ale po 30 minutach było 56:62.

W czwartej kwarcie zespół trenera Mantasa Cesnauskisa nadal zaskakiwał! Z dystansu trafiali Filip Kowalczyk, Jarosław Zyskowski i Jakub Garbacz, a przewaga wzrosła aż do 12 punktów! Wrocławianie walczyli do samego końca, w czym pomagali Luc, Gray oraz Urbaniak. Po wsadzie Williamsa przegrywali już tylko dwoma punktami! Po chwili do remisu doprowadził Kadre Gray! W kolejnej akcji swojego rzutu nie trafił Jakub Garbacz, a to oznaczało dogrywkę!

W dodatkowym czasie gry obie ekipy nie imponowały skutecznością. Dopiero po kolejnych zagraniach Kadre Graya Wrocławianie uciekali na pięć punktów. Straty zmniejszył jeszcze Garbacz, ale ostatecznie to WKS Śląsk zwyciężył 87:84.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Kadre Gray z 19 punktami i 4 asystami. Jarosław Zyskowski zdobył dla gości 17 punktów i 5 zbiórek.

Drugi mecz zostanie rozegrany 15 maja o godzinie 20:15 również we Wrocławiu.

WKS Śląsk Wrocław - AMW Arka Gdynia 87:84 po dogrywce (20:24, 19:16, 17:22, 23:17 - 8:5)

Stan ćwierćfinałowej rywalizacji w fazie play-off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Śląska.

WKS Śląsk Wrocław: Kadre Gray 19, Jakub Nizioł 14, Jakub Urbaniak 12, Kyrell Luc 11, Reigarvius Williams 8, Stefan Djordjević 7, Błażej Kulikowski 7, Angel Nunez 5, Ajdin Penava 4, Aleksander Wiśniewski 0;

AMW Arka Gdynia: Jarosław Zyskowski 17, Luke Barrett 15, Kresimir Ljubicić 14, Jakub Garbacz 12, Mike Okauru 10, Einaras Tubutis 6, Filip Kowalczyk 6, Kamil Łączyński 3, Adam Hrycaniuk 1.

jc, plk.pl, PAP