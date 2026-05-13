Spurs o krok od finału! Potrzebują jednego zwycięstwa

Koszykówka

Koszykarze San Antonio Spurs potrzebują już tylko jednego zwycięstwa, aby awansować do finału Konferencji Zachodniej ligi NBA. We wtorek pokonali we własnej hali ekipę Minnesota Timberwolves 126:97 i w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 3-2.

Gracz Spurs Victor Wembanyama blokuje zawodnika Timberwolves podczas meczu koszykówki.
fot. AFP
Choć Spurs wygrali wysoko, to ciekawych momentów nie brakowało. Po wyrównanej pierwszej kwarcie, w drugiej gospodarze zbudowali 18-punktowe prowadzenie. Timberwolves na początku trzeciej kwarty doprowadzili jednak do remisu.

 

Teksańczycy ponownie jednak zwarli szyki i znów zaczęli uciekać rywalom. Na ostatnią część gry wychodzili prowadząc 91:73.

 

Liderem Spurs był Victor Wembanyama. 22-letni Francuz, który w poprzednim meczu został usunięty z parkietu w drugiej kwarcie za uderzenie łokciem Naza Reida, w 33 minuty uzyskał 27 punktów, 17 zbiórek, pięć asyst i trzy bloki. Rezerwowy Keldon Johnson dołożył 21 pkt.

 

Wśród pokonanych najskuteczniejszy był Anthony Edwards - 20 pkt.

 

Szósty mecz odbędzie się w piątek w Minnesocie, a ewentualny siódmy w niedzielę w San Antonio.

 

W finale Konferencji Zachodniej czeka już Oklahoma City Thunder. Obrońcy tytułu wygrali serię z Los Angeles Lakers 4-0. 

PAP
