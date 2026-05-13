To będzie nowy trener Resovii? Wielki powrót tuż, tuż

Botti trafił do Rzeszowa przed tym sezonem. Włoch zdobył z Bogdanką LUK Lublin mistrzostwo Polski, więc włodarze Resovii wierzyli, że uda mu się również osiągnąć sukces na Podkarpaciu. Tak się jednak nie stało. Rzeszowianie pod jego wodzą zajęli dopiero czwarte miejsce w PlusLidze, a ponadto przegrali w finale Pucharu Polski i odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Wiele wskazuje na to, że działacze klubu szybko znaleźli zastępstwo za Bottiego. Według doniesień lokalnych mediów, Resovia zatrudni Cretu, który był już jej trenerem w sezonie 2018/2019. Co prawda Rumun nie odniósł wtedy żadnego sukcesu, ale później potrafił zdobyć potrójną koronę z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

ZOBACZ TAKŻE: Resovia przegrywa mecz o brąz, ale co zrobił Botti? Były trener polskich siatkarzy zaskoczony

58-latek pracował też w PGE GiEK Skrze Bełchatów oraz prowadził reprezentację Słowenii, z którą w 2023 roku zdobył brązowy medal mistrzostw Europy. Od zeszłego roku jest odpowiedzialny za wyniki reprezentacji Serbii.

Cretu to jeden z najbardziej uznanych szkoleniowców ostatnich lat w Europie, więc jego przyjście dałoby nadzieję na odbudowę potęgi Resovii, która na mistrzostwo Polski czeka już ponad dziesięć lat.

Polsat Sport