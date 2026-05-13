Trafienie na 0,2 sekundy przed syreną okazało się decydujące! Szczecin lepszy od Zielonej Góry

Co prawda początek spotkania był bardzo wyrównany, ale później to gospodarze zaczęli budować przewagę, w czym mocno pomagali Jeremy Roach oraz Tomasz Gielo. Po trafieniu reprezentanta Polski King uciekał na sześć punktów. Po chwili jednak do remisu doprowadzili Patrick Cartier oraz Conley Garrison, a prowadzenie dawał Dwight Wilson. Ostatecznie dzięki zagraniu 2+1 Mateusza Kostrzewskiego po 10 minutach było jednak 22:20.

W drugiej kwarcie Szczecinianie dość szybko zyskali siedem punktów przewagi m. in. dzięki Maxowi Egnerowi. Na więcej Orlen Zastal nie chciał pozwolić. Jakub Szumert oraz Jayvon Maughmer szybko zbliżyli swoją drużynę na zaledwie punkt. Kolejne wyrównanie zapewniał Garrison, a przewagę dawał aktywny Maughmer! Ostatecznie po wsadzie Phila Fayne’a pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 40:42.

Po przerwie do następnego remisu doprowadził Anthony Roberts, a prowadzenie ekipie trenera Macieja Majcherka dawał Nemanja Popović. Sytuację zmieniał znowu Jakub Szumert. Spotkanie jednak ciągle było niezwykle wyrównane. Dopiero późniejsze akcje Jeremy’ego Roacha i Jovana Novaka pozwalały gospodarzom odskoczyć. Po 30 minutach było 59:53.

W czwartej kwarcie Szczecinianie uciekali nawet na dziewięć punktów dzięki zagraniom Popovicia. Prowadzenie utrzymywał też Noah Freidel. Ekipa trenera Arkadiusza Miłoszewskiego odpowiadała na to rzutami Andrzeja Mazurczaka, ale w tym momencie było to zdecydowanie za mało. Dopiero późniejsze akcje Szumerta zbliżyły Orlen Zastal jeszcze na cztery punkty. Na 18 sekund przed końcem trójka Maughmera oznaczała remis! W kolejnej akcji trudny rzut trafił jednak Jeremy Roach i to on został bohaterem Szczecinian. King zwyciężył ostatecznie 80:78.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był właśnie Jeremy Roach z 19 punktami i 2 asystami. Conley Garrison zdobył dla gości 19 punktów i 2 asysty.

Drugi mecz w sobotę o godzinie 18:00 w Szczecinie.

King Szczecin - Orlen Zastal Zielona Góra 80:78 (22:20, 18:22, 19:11, 21:25)

Stan ćwierćfinałowej rywalizacji w fazie play-off (do trzech zwycięstw): 1-0 dla Kinga

King Szczecin: Jeremy Roach 19, Nemanja Popović 16, Max Egner 9, Tomasz Gielo 7, Anthony Roberts 7, Noah Freidel 7, Mateusz Kostrzewski 6, Jovan Novak 5, Malcolm Dandridge 4

ORLEN Zastal Zielona Góra: Conley Garrison 19, Jakub Szumert 18, Andrzej Mazurczak 9, Jayvon Maughmer 7, Phil Fayne 7, Patrick Cartier 6, Dwight Allen Wilson 5, Filip Matczak 3, Krzysztof Sulima 2, Miłosz Majewski 2, Marcin Woroniecki 0

Skrót meczu King Szczecin - ORLEN Zastal Zielona Góra w załączonym materiale wideo:

jc, plk.pl, PAP