Wielki sukces polskiego trenera. Zdobył mistrzostwo z gigantem

Woickiego nie trzeba przedstawiać nieco starszym kibicom siatkówki. To bowiem znany przed lat rozgrywający, reprezentant Polski i siatkarz takich klubów jak AZS Częstochowa, Asseco Resovia Rzeszów i PGE Skra Bełchatów. Przez dwie dekady grał na parkietach PlusLigi, zdobywając szereg medali i Puchary Polski. Z kolei z Biało-Czerwonymi sięgnął po mistrzostwo Europy i brąz Ligi Światowej.

Po zakończonej owocnej karierze siatkarza nie rozstał się z tym sportem i poświęcił się pracy trenera. Zbierał szlify jako asystent Vitala Heynena w kadrze. Prowadził też samodzielnie Cerrad Czarnych Radom oraz pełnił rolę drugiego trenera w żeńskiej reprezentacji Niemiec oraz męskiej reprezentacji Iranu. Do tego należy dodać prowadzenie młodzieżowej kadry Chin.

42-latek może zatem pochwalić się już sporym doświadczeniem, ale pierwsze sukcesy zaczął odnosić w tym sezonie jako szkoleniowiec Greenyard Maaseik. Właśnie zdobył z tym zespołem mistrzostwo Belgii, pokonując w finale play-off innego krajowego giganta - Knack Roeselare. Wcześniej sięgnął po brązowy medal w Pucharze CEV.

Dobra postawa Woickiego na ławce trenerskiej Greenyard Maaseik sprawiła, że Polak będzie kontynuował swoją pracę w tym klubie również w przyszłym sezonie.

