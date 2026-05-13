Wielki szok! Jeden z faworytów nie zagra w Roland Garros!

We wtorek Musetti przegrał z Norwegiem Casperem Ruudem 3:6, 1:6 w 1/8 finału imprezy ATP Masters 1000 w Rzymie.

- Przeszedłem badania, które wykazały uraz mięśnia prostego uda, co wymaga kilku tygodni odpoczynku i rekonwalescencji. Niestety, to oznacza, że nie będę mógł zagrać ani w Hamburgu, ani na Roland Garros - to wieści, które bardzo trudno mi przyjąć - przekazał Włoch.

Jak dodał, jest wdzięczny rzymskiej publiczności, bo to dzięki niej w ogóle zdecydował się przystąpić do meczu z Ruudem, choć już przed nim odczuwał dyskomfort.

Musetti jest zwycięzcą dwóch turniejów cyklu ATP - w 2022 roku triumfował w Neapolu i w Hamburgu. W ubiegłym sezonie dotarł do półfinału Roland Garros, a rok wcześniej znalazł się w najlepszej czwórce Wimbledonu.

Wcześniej z rywalizacji w Paryżu wycofali się Hiszpan Carlos Alcaraz czy Duńczyk Holger Rune.

jc, PAP