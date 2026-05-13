Wszystko jasne! Polski klub siatkarski ogłosił nazwisko trenera na następny sezon

Witold Chwastyniak (rocznik 1979) przed laty grał na pozycji środkowego. Reprezentował barwy klubów AZS Częstochowa, Gwardia Wrocław, Chemik Bydgoszcz, Joker Piła i Krispol Września; w latach 2010-13 występował w KPS Siedlce.

W 2015 roku rozpoczął pracę w roli trenera, właśnie w klubie z Siedlec, który prowadził do 2019 roku. W latach 2019-23 był szkoleniowcem Avii Świdnik. W czerwcu 2023 roku wrócił do KPS.

Chwastyniaka w roli asystentów nadal będą wspierali Mirosław Filimoniuk oraz Paweł Bieliński.

W minionym sezonie siatkarze KPS Siedlce zajęli ósme miejsce w końcowej klasyfikacji PLS 1. Ligi. Awansowali do play-off, ale w ćwierćfinale zostali wyeliminowani przez późniejszego triumfatora rozgrywek - GKS Katowice.

Pracę trenerów KPS Siedlce docenił Nikola Grbić. W szerokiej kadrze, którą powołał na obecny sezon selekcjoner reprezentacji Polski, znalazło się dwóch zawodników tej drużyny - Marcel Bakaj oraz Michał Grabek.