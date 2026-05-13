Zieliński tylko patrzył z ławki. Inter urządził pokaz siły przed Pucharem

Piotr Zieliński to jeden z architektów mistrzostwa Włoch Interu Mediolan. W ostatnim meczu ligowym jednak odpoczywał przed wielkim finałem Pucharu Włoch. Bez niego w składzie Inter pokazał swoją moc, wygrywając na wyjeździe 3:0 z Lazio. Już w środę 13 maja zespoły te powalczą o krajowy puchar.

Znakomity sezon Piotra Zielińskiego w Interze

Bez wątpienia to przełomowy sezon Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan. Pomocnik reprezentacji Polski wywalczył miejsce w pierwszym składzie drużyny prowadzonej przez Cristiana Chivu. W tej kampanii Serie A rozegrał 32 mecze, w których strzelił sześć goli i miał trzy asysty.

 

Prowadził Inter do wielkich zwycięstw, znacznie poprawiając statystyki z poprzedniego sezonu. Dzięki niemu Inter już na kilka kolejek przed końcem rozgrywek zapewnił sobie mistrzostwo Włoch. Po meczu z Parmą kibice Nerazzurrich zgotowali Zielińskiemu owacje na stojąco, doceniając jego wkład w sukces.

Zieliński odpoczywał przed finałem

W sobotę 9 maja Inter Mediolan grał na wyjeździe z Lazio Rzym. Trener Nerazzurrich dał odpocząć Zielińskiemu, sadzając go na ławce rezerwowych. Polak nie pojawił się na boisku, ale jego koledzy pokazali moc. Na trudnym terenie zdemolowali swoich rywali i wygrali z nimi 3:0, co jest dobrym prognostykiem przed finałem Pucharu Włoch.


Po kilku dniach drużyny te spotkają się ponownie na Stadio Olimpico w Rzymie. Stawką nie będą punkty ligowe, lecz krajowy puchar, czyli drugie najważniejsze trofeum piłkarskie we Włoszech. Spodziewamy się, że na ten mecz Zieliński wyjdzie w pierwszej jedenastce.

Zbigniew Boniek wskazuje na Inter

Zbigniew Boniek doskonale zna realia włoskiej piłki. W rozmowie z Polsatem Sport wskazał na to, że "Inter jest drużyną bardzo mocną i nie podaruje nic ekipie Lazio". Zwrócił też uwagę, iż "ewentualne zwycięstwo Rzymian w pojedynczym meczu na Stadionie Olimpijskim to wcale nie jest utopia, tylko scenariusz, który się może spokojnie wydarzyć".

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:40.

