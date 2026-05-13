Zmarł były piłkarz Arsenalu. Rozegrał dla klubu blisko 500 spotkań

Anglik był związany z zespołem z Londynu przez blisko dwie dekady. Przed podpisaniem kontraktu juniorskiego w 1961 roku, zajmował się pracą na zapleczu technicznym obiektu. Debiut w seniorskiej kadrze zanotował w marcu 1964 roku podczas przegranego 2:4 starcia przeciwko Chelsea. Łącznie w barwach Arsenalu rozegrał 478 spotkań, co daje mu dziesiąte miejsce w historii klubu pod względem liczby występów.

Wraz z drużyną triumfował w Pucharze Miast Targowych (sezon 1969/1970), a następnie sięgnął po wspomniany wcześniej krajowy dublet w 1971 roku. Co ciekawe, mimo regularnych występów w lidze i otrzymywania powołań od ówczesnego selekcjonera, Alfa Ramseya, nigdy nie zagrał on w pierwszej reprezentacji Anglii.

W 1978 roku obrońca opuścił Arsenal i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, by reprezentować barwy zespołu New England Tea Men. Zakończył sportową karierę w 1981 roku, grając dla amatorskiej ekipy Hendon.

- Wszyscy w Arsenalu ze smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci Petera Simpsona. Myślimy teraz o jego bliskich. Spoczywaj w pokoju, Peter - napisano w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez klub.

Hołd zmarłemu oddał również w mediach społecznościowych znany brytyjski prezenter Piers Morgan, który nazwał go jednym ze swoich "pierwszych bohaterów Arsenalu".

