Zmiana w siatkarskiej drużynie z Radomia! Pod taką nazwą zagra w nowym sezonie

Siatkówka

Czarni Radom mają nowego sponsora tytularnego. W sezonie 2026/2027 będą rywalizowali w PLS 1. Lidze siatkarzy zagrają jako ICT PIERROT Czarni Radom.

Drużyna siatkarzy Czarni Radom w komplecie pozuje na boisku po meczu.
fot. Pierrot Czarni Radom/Facebook
ICT PIERROT Czarni Radom - to nazwa, pod jaką klub wystąpi w rozgrywkach PLS 1. Ligi siatkarzy w sezonie 2026/2027.

ICT PIERROT Czarni Radom - pod taką nazwą zagra drużyna radomskich siatkarzy na boiskach pierwszej ligi w sezonie 2026/2027. Klub pozyskał nowego sponsora tytularnego, którym jest Intermodal Container Terminal Sp. z o.o. - firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu transportu intermodalnego, logistyki oraz obsługi kontenerów.

 

Zobacz także: Kto zagra na rozegraniu? Polski klub siatkarski podjął decyzję

 

– Podpisanie umowy sponsorskiej to niezwykle ważny moment dla całego klubu oraz kolejny krok w kierunku dalszego rozwoju sportowego i organizacyjnego. Współpraca z dynamicznie rozwijającą się firmą z branży transportu i logistyki stanowi dla nas ogromne wyróżnienie oraz potwierdzenie, że marka Czarni Radom jest wartościowym partnerem biznesowym – powiedziała prezes zarządu klubu Sylwia Sułkowska.

 

Czarni Radom w 2024 roku spadli z PlusLigi. W kolejnym sezonie zajęli szóste miejsce w rozgrywkach PLS 1. Ligi. W zakończonym niedawno sezonie 2025/26 uplasowali się na dziesiątej pozycji.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CZARNI RADOMPIERWSZA LIGA SIATKÓWKAPLS 1 LIGASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Bieniek - asy serwisowe w sezonie 2025/2026
Zobacz także

Najlepiej zagrywający siatkarze PlusLigi. Kto posłał najwięcej asów? Ranking

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 