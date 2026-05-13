Zmiana w siatkarskiej drużynie z Radomia! Pod taką nazwą zagra w nowym sezonie

ICT PIERROT Czarni Radom - pod taką nazwą zagra drużyna radomskich siatkarzy na boiskach pierwszej ligi w sezonie 2026/2027. Klub pozyskał nowego sponsora tytularnego, którym jest Intermodal Container Terminal Sp. z o.o. - firma specjalizująca się w nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu transportu intermodalnego, logistyki oraz obsługi kontenerów.

– Podpisanie umowy sponsorskiej to niezwykle ważny moment dla całego klubu oraz kolejny krok w kierunku dalszego rozwoju sportowego i organizacyjnego. Współpraca z dynamicznie rozwijającą się firmą z branży transportu i logistyki stanowi dla nas ogromne wyróżnienie oraz potwierdzenie, że marka Czarni Radom jest wartościowym partnerem biznesowym – powiedziała prezes zarządu klubu Sylwia Sułkowska.

Czarni Radom w 2024 roku spadli z PlusLigi. W kolejnym sezonie zajęli szóste miejsce w rozgrywkach PLS 1. Ligi. W zakończonym niedawno sezonie 2025/26 uplasowali się na dziesiątej pozycji.

