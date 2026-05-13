Znamy kolejną rywalkę Świątek w Rzymie! Co za batalia w ostatnim ćwierćfinale

Kazaszka szybko przejęła kontrolę w tym spotkaniu. Po drugim, choć trudnym gemie, przełamała rywalkę, a po chwili prowadziła już 3:0. Ukrainka zaczęła grać lepiej, ale strata okazała się nie do odrobienia. Rybakina wygrała premierową odsłonę 6:2.

W drugim secie tak łatwo nie było; obie panie nie odpuszczały bowiem niemal żadnej piłki. W pewnym momencie Switolina wyszła na prowadzenie 4:2 i wydawało się, że zmierza ku wyrównaniu. Wiceliderka światowych list wzięła się w garść i miała nawet break-pointa na 4:4. Nie potrafiła jednak go wykorzystać, a po chwili Ukrainka stanęła przed szansą na wygranie seta. Wykorzystała ją za pierwszym razem.

Dobra passa towarzyszyła jej także w decydującej odsłonie. Rybakina robiła wiele, by nie dać się złamać, ale nie udawało jej się wybronić. Co ciekawe, problemy z własnym serwisem miała również Ukrainka. Dość powiedzieć, że w trzeciej partii mieliśmy aż pięć przełamań. Ostatecznie tę wojnę nerwów wygrała Switolina, zapewniając sobie tym samym udział w półfinale.

W walce o wielki finał Switolina zagra z Igą Świątek. Polka, która w stolicy Włoch triumfowała już trzykrotnie, w ostatnim meczu okazała się zdecydowanie lepsza od Jessiki Peguli (6:1, 6:2).

Elina Switolina - Jelena Rybakina 2:6, 6:4, 6:4

