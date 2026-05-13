Znamy zwycięzcę krajowego pucharu. Wcześniej zapewnili sobie triumf w lidze
Dinamo Zagrzeb pokonało HNK Rijeka 2:0 w rozegranym w Osijeku finale piłkarskiego Pucharu Chorwacji. Wcześniej zespół ze stolicy zapewnił sobie także pierwsze miejsce w lidze.
Dinamo Zagrzeb z podwójną koroną
Obie bramki zdobył w środę Luka Stojković. To 18. w historii triumf Dinama w krajowym pucharze. Drugi w klasyfikacji wszech czasów Hajduk Split wzniósł to trofeum ośmiokrotnie, a HNK Rijeka w poprzednim sezonie odniosła siódmy taki sukces.
W lidze dwie kolejki przed końcem Dinamo ma 82 punkty, a wicelider Hajduk - 64. Trzecia Rijeka zgromadziła 49.
