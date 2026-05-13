Znamy zwycięzcę krajowego pucharu. Wcześniej zapewnili sobie triumf w lidze

Piłka nożna

Dinamo Zagrzeb pokonało HNK Rijeka 2:0 w rozegranym w Osijeku finale piłkarskiego Pucharu Chorwacji. Wcześniej zespół ze stolicy zapewnił sobie także pierwsze miejsce w lidze.

Drużyna piłkarska Dinamo Zagrzeb pozuje do zdjęcia.
fot. PAP/EPA
Dinamo Zagrzeb z podwójną koroną

Obie bramki zdobył w środę Luka Stojković. To 18. w historii triumf Dinama w krajowym pucharze. Drugi w klasyfikacji wszech czasów Hajduk Split wzniósł to trofeum ośmiokrotnie, a HNK Rijeka w poprzednim sezonie odniosła siódmy taki sukces.

 

W lidze dwie kolejki przed końcem Dinamo ma 82 punkty, a wicelider Hajduk - 64. Trzecia Rijeka zgromadziła 49.

jc, PAP
