Znamy zwycięzcę krajowego pucharu. Wcześniej zapewnili sobie triumf w lidze

Obie bramki zdobył w środę Luka Stojković. To 18. w historii triumf Dinama w krajowym pucharze. Drugi w klasyfikacji wszech czasów Hajduk Split wzniósł to trofeum ośmiokrotnie, a HNK Rijeka w poprzednim sezonie odniosła siódmy taki sukces.

W lidze dwie kolejki przed końcem Dinamo ma 82 punkty, a wicelider Hajduk - 64. Trzecia Rijeka zgromadziła 49.

jc, PAP