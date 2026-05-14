ATP w Rzymie: Casper Ruud - Luciano Darderi. Relacja live i wynik na żywo

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Rzymie wkroczył w decydujące fazy. W jednym z półfinałów mierzą się rozstawieni odpowiednio z "18" i "23" Luciano Darderi i Casper Ruud.

Włoch w drodze do tego etapu zmagań odprawił Niemca Yannicka Hanfmanna, Amerykanina Tommy'ego Paula, kolejnego Niemca Alexandra Zvereva i Hiszpana Rafaela Jodara.

Norweg natomiast wyeliminował Amerykanina Zachary'ego Svajdę, Czecha Jiriego Lecheckę, Włocha Lorenzo Musettiego oraz Rosjanina Karena Chaczanowa.

Dla Darderiego i Ruuda to premierowa bezpośrednia potyczka.

