Sinner celuje w triumf we włoskiej imprezie. Reprezentant gospodarzy ma za sobą trzy mecze w Rzymie i wszystkie wygrał do zera.

Teraz jego rywalem jest Andriej Rublow. Po raz ostatni panowie mierzyli się ze sobą w czerwcu zeszłego roku. Wówczas Włoch wygrał 3:0.

Zwycięzca tej rywalizacji w półfinale zmierzy się z lepszym z pary Daniił Miedwiediew - Martin Landaluce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jannik Sinner - Andriej Rublow na Polsatsport.pl.