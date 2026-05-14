Landaluce to rewelacja turnieju w Rzymie. Hiszpan niespodziewanie dotarł do ćwierćfinału, mimo że... odpadł w kwalifikacjach. Został jednak włączony do drabinki głównej jako "lucky loser". W niej odprawił bez straty seta Marina Cilica, Mattię Bellucciego oraz Hamada Medjedovicia.

ZOBACZ TAKŻE: Wielki szok! Jeden z faworytów nie zagra w Roland Garros!

Teraz przed 20-latkiem najpoważniejsze dotychczasowe wyzwanie w Rzymie, a mianowicie Miedwiediew. Zwycięzca US Open z 2021 roku do drugiej rundy awansował po walkowerze. W niej uporał się w trzech setach z Pablo Llamasem Ruizem, a następnie pokonał Thiago Agustina Tirante. W czwartek po raz pierwszy w swojej karierze zmierzy się z Landaluce.

Relacja live i wynik na żywo meczu Martin Landaluce - Daniił Miedwiediew na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport