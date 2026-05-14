Awansowała do finału turnieju WTA w Rzymie i wycofała się z rywalizacji!

Amerykanka Coco Gauff w czwartek wywalczyła awans do finału singlowego turnieju WTA w Rzymie. Wcześniej natomiast, wspólnie ze swoją rodaczką Caty McNally, zameldowała się w ćwierćfinale debla. Teraz jednak para wycofała się z gry podwójnej.

Coco Gauff powalczy o tytuł w singlowym turnieju WTA 1000 w Rzymie. W czwartek rozstawiona z "3" Amerykanka okazała się lepsza w dwóch setach od Rumunki Sorany Cirstei i awansowała do finału.

 

Gauff brała również udział w deblowych zmaganiach na Foro Italico. Razem ze swoją rodaczką Caty McNally dotarła do ćwierćfinału. Tam Amerykanki miały zmierzyć się z Hiszpanką Cristiną Bucsą i Nicole Melichar-Martinez ze Stanów Zjednoczonych.

 

Teraz już wiadomo, że do takiej potyczki nie dojdzie. Gauff i McNally wycofały się ze zmagań z powodu choroby drugiej z tenisistek.

 

Trzecia rakieta świata będzie miała tym samym więcej czasu na regenerację przed finałem singla. W nim jej przeciwniczką będzie Iga Świątek lub Ukrainka Elina Switolina.

jc, Polsat Sport
