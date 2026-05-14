Cleveland coraz bliżej finału. Prowadzą 3-2

W zespole gości wyróżnili się James Harden, który zdobył 30 pkt, oraz Jarrett Allen - 16 pkt i 10 zbiórek. Najskuteczniejszy w całym meczu był jednak koszykarz gospodarzy Cade Cunningham - 39 pkt.

- Mamy nadzieję, że to nas zmotywuje, popchnie do przodu. To była wygrana po ciężkiej bitwie z niesamowitym zespołem, do tego na wyjeździe. Takimi meczami hartuje się mentalność - skomentował trener „Cavs” Kenny Atkinson.

Na zwycięzcę tej pary w finale Konferencji Wschodniej czekają New York Knicks, którego graczem jest Jeremy Sochan.

Na zachodzie powalczą broniący tytułu Oklahoma City Thunder oraz lepszy z rywalizacji San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves (obecnie 3-2).