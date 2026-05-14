Co za batalia w Rzymie! Faworyt uciekł spod topora

Turniej rangi ATP Masters 1000 w Rzymie wkroczył w decydujące fazy. W jednym z ćwierćfinałów mierzyli się rozstawiony z "7" Rosjanin Daniił Miedwiediew i Hiszpan Martin Landaluce.

Początkowe fragmenty rywalizacji miały zaskakujący przebieg. Pierwsze pięć gemów padło bowiem łupem niżej notowanego tenisisty. Ostatecznie Landaluce triumfował w premierowej partii 6:1.

Miedwiediew zdołał podnieść swój poziom w drugiej odsłonie zmagań. Otworzył ją od prowadzenia 3:1 z przełamaniem. Hiszpan odrobił jednak stratę i wyrównał na 3:3.

Od stanu 4:3 dla Miedwiediewa wszystkie trzy gemy zakończyły się breakiem. Jednego więcej zanotował Rosjanin, dzięki czemu przechylił szalę zwycięstwa w drugim secie na swoją korzyść.

W decydujący akt pojedynku lepiej wszedł Landaluce, który od razu przełamał Miedwiediewa. Rosjanin później zniwelował różnicę i doprowadził do stanu 3:3.

W kluczowych momentach Miedwiediew napierał na młodszego rywala. Przy 4:3 miał trzy break pointy, a przy 5:4 - trzy piłki meczowe przy podaniu Landaluce'a. Hiszpan za każdym razem wychodził z opresji.

Miedwiediew dopiął swego w 12. gemie. Przełamał przeciwnika do zera i odwrócił tym samym losy całego starcia, triumfując w trzech setach.

Rosjanin jest już w najlepszej czwórce imprezy na Foro Italico. O miejsce w wielkim finale powalczy z liderem rankingu ATP Włochem Jannikiem Sinnerem.

Martin Landaluce - Daniił Miedwiediew 6:1, 4:6, 5:7

