FIFA ogłasza ws. finału MŚ 2026. Rewolucja, tego jeszcze w piłce nie było!
Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego mistrzostw świata, który rozegrany zostanie 19 lipca w New Jersey - zapowiedziała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA).
Kolumbijska piosenkarka Shakira wykonuje oficjalny hymn mundialu zatytułowany „Dai Dai”. W 2010 roku także wystąpiła w tej roli w RPA z piosenką "Waka Waka".
Po raz pierwszy w historii mistrzostw świata dwie połowy meczu przedzieli taki spektakl muzyczny. Oznacza to prawdopodobnie, że przerwa potrwa dłużej niż regulaminowe 15 minut. Podobnie było w połowie ubiegłego roku w finale klubowych mistrzostw świata, gdy występy artystyczne przedłużyły przerwę w decydującym spotkaniu do 25 minut.
Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca. Po raz pierwszy weźmie w nim udział 48 zespołów. Polska nie zakwalifikowała się do turnieju.