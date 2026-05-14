Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy w Polsat Box Go z dodatkowymi funkcjami dzięki AI

W dniach 16-17 maja w Turynie rozegrane zostaną finały Ligi Mistrzów siatkarzy 2026. O najcenniejsze trofeum w europejskiej siatkówce klubowej powalczą: PGE Projekt Warszawa – brązowy medalista PlusLigi, Aluron CMC Warta Zawiercie – świeżo koronowany mistrz Polski, Sir Sicoma Monini Perugia – obrońca tytułu z Kamilem Semeniukiem w składzie oraz Ziraat Bankkart Ankara, w której występuje inny reprezentant Polski, Tomasz Fornal.

ZOBACZ TAKŻE: Kto, z kim i jak? Tak wyglądała droga do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów



Transmisjom towarzyszyć będzie studio przed- i pomeczowe z udziałem ekspertów i gości. A w Polsat Box Go widzowie będą mieli dodatkowo dostęp do skrótów z najlepszymi akcjami spotkań i powiadomień na telefon o ważnych wydarzeniach na boisku przygotowywanych w czasie rzeczywistym przez AI (Tryb PRO AI).

Terminarz i plan transmisji – Polsat Sport 1 w Polsat Box Go:

16.05, godz. 15:00: studio

16.05, godz. 16:30: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia

16.05, godz. 20:00: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara

17.05, godz. 15:00: studio

17.05, godz. 16:30: mecz o trzecie miejsce

17.05, godz. 20:00: finał



W serwisie Polsat Box Go sportowe wydarzenia można oglądać w dowolnym miejscu, na wielu urządzeniach w pakiecie Premium Sport w cenie 55 zł/30 dni. Pakiet ten zapewnia dostęp do blisko 200 kanałów TV, w tym 24 sportowych, dodatkowe transmisje sportowe na żywo, filmy, seriale, rozrywkę i wiele innych.

Informacja prasowa