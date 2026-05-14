Horngacher już wkroczył do akcji. Maciusiak odsłania kulisy! "Tryby jak w szwajcarskim zegarku"

Michał Białoński, Polsat Sport: Za wami pierwsze tygodnie współpracy z nowym koordynatorem szkolenia Stefanem Horngacherem, o którego zatrudnienie zabiegał nie tylko pan, ale też prezes Adama Małysz. Jak wygląda współpraca z legendarnym trenerem?

Maciej Maciusiak, trener kadry A polskich skoków narciarskich: Wszystko się układa dobrze. Za nami pierwszy obóz w Zakopanem.

W kadrze A dokonał pan jednej zmiany. Za Kamila Stocha, który zakończył karierę wskoczył 21-letni Klemens Joniak, który w zeszłym sezonie zdobył po raz pierwszy punkty Pucharu Świata. Aleksander Zniszczoł trafił do kadry B.

Podział kadr jest jak najbardziej sprawiedliwy i bazuje na wynikach z ubiegłego sezonu. Musimy się trzymać wytycznych sportowych. Dlatego podzieliśmy kadry najbardziej sprawiedliwie jak się dało. Najważniejsze, że żadnego zawodnika nie tracimy, każdy jest przydzielony do trenera, który za niego odpowiada.

Kacper Tomasiak ma 19 lat, Paweł Wąsek - 25, Klemens Joniak - 21, Piotr Żyła - 39, Dawid Kubacki - 36, a Maciej Kot - 34. Średnia wieku przekracza 27 lat.

Oczywiście, chcielibyśmy odmłodzić kadrę i obsadzić ją samymi dwudziestolatkami na poziomie Kacpra. Ale ci starsi również są potrzebni, jak Piotrek, Dawid, czy Maciek, a swoim poziomem sportowym na razie są lepsi od tych młodszych, za wyjątkiem Kacpra. Jeżeli młodzież dorówna poziomem naszym rutyniarzom, to na pewno ona będzie jeździć na zawody Pucharu Świata.

Ten układ sił potwierdziły nawet ostatnie mistrzostwa Polski w Wiśle. Kubackiego wyprzedził jedynie Kacper Tomasiak, Piotr Żyła był szósty. Pewnie dlatego powrót Stefana Horngachera jest strzałem w dziesiątkę, bo Żyła, Kubacki, czy Kot podbijali świat pod jego batutą, wygrywali Puchar Narodów, zdobywali medal drużynowy na IO?

Oczywiście, potwierdziło to pierwsze zgrupowanie w Zakopanem, gdzie byliśmy kadrą A i B. Musimy się też dotrzeć w pewnych kwestiach. Fajne jest to, że być może każdy ma inny pomysł, ale cały czas chodzi o to, żeby dyskutować, znajdować wspólny język i tak poukładać plany treningowe, by były jak najlepsze dla każdego zawodnika.

Czy Stefan Horngacher będzie mieszkał w Polsce i jeździł z wami na obozy?

My cały czas wiemy, co chcemy robić. Stefan będzie pomagał nam wszystkim. Na samym początku będziemy chcieli poukładać wszystkie tryby w kadrach A i B, by funkcjonowały jak w przysłowiowym szwajcarskim zegarku. Z tego co wiem, kontrakt Stefana obliguje go do zajęcia się także skokami kobiet i kombinacją norweską, żeby one poszły dalej w rozwoju. Ile tylko będzie w stanie pomóc, to na pewno da z siebie wszystko.

Czy w pańskim sztabie są role podzielone? Do Krzysztofa Miętusa i Kamila Skrobota, którzy asystowali panu także dotychczas, dochodzą Michal Doleżal, który prowadził Kamila Stocha i Krzysztof Biegun.

Oczywiście w kadrze A mamy podział obowiązków. Sztab jest bardzo podobny do poprzedniego. Na papierze się troszkę zmienia, bo dochodzi do nas Krzysiek Biegun, ale też jego rola będzie istotna również przy analizie. Będzie uczestniczył w treningach w Beskidach, a także pomagał przy szyciu kombinezonów i przy serwisie. Krzysiek jest taką złotą rączką w naszym sztabie. Chcemy to tak poukładać, bo trenerzy z kadr bazowych byli bardzo pomocni, jeśli trenerzy z kadr A lub B zostawali. W tym roku następuje zmiana, w kadrach bazowych jest większa liczba zawodników. Dlatego trenerzy z kadry A będą również pomagać kadrze B.

Działamy wspólnie, bo same zgrupowania i zawody to jest najmniejszy problem. Ale kłopoty pojawiają się później, w czasie sezonu, gdy część zawodników jedzie na zawody, a część zostaje, to wówczas brakowało ludzi do trenowania z tymi, co zostają. Mam nadzieję, że teraz jest nas wystarczająco, by zaopiekować się każdym zawodnikiem. Zarówno tym, który zostaje w domu, jak i tym, który jedzie na zawodu, jak i tym, który realizuje trening indywidualny.

Czy po powrocie Horngachera w skoczków wstąpił nowy duch? Z jednej strony nie mają już lidera Kamila Stocha, a z drugiej, minęło już wiele tygodni o zakończenia Pucharu Świata w Planicy, które to zawody były dla nas dosyć przygnębiające. Ale teraz następuje nowe otwarcie, więc serce pewnie się raduje?

Wszyscy już na pewno mentalnie odpoczęli i wrócili z pełną motywacją do treningów. To mnie bardzo cieszy. Nikomu nie brakuje zawzięcia. Wszyscy się wspólnie postaramy, żeby wyniki w Pucharze Świata były z goła odmienne jak w zeszłym sezonie. Oczywiście, postawimy sobie też cele, ale najważniejsze jest to, że wszyscy są zdrowi i nie ma żadnej kontuzji i jest spora chęć do pracy.

Kiedy oddacie pierwsze skoki na igielicie? W czerwcu?

Nie, zdecydowanie wcześniej. Mamy przygotowane skocznie w Zakopanem i Szczyrku, zatem mamy gdzie skakać.

Młodszy z braci Konrad Tomasiak został przydzielony do kadry B, ale na co dzień będzie się uczył i trenował w SMS Szczyrk. Ale na zawody będzie jeździł już z kadra B Wojciecha Topora?

Czy będzie podróżował, to się okaże, tak jak w wypadku pozostałych juniorów, czy będzie prezentował odpowiedni poziom sportowy. Oni się będą kwalifikować do Pucharu Kontynentalnego. Jeżeli chodzi o gwiazdkę przy nazwisku Konrada, on idzie bardzo podobnym systemem w stosunku do tego, jakim podążał Kacper Tomasiak. Konrad zostanie w szkole, jego rocznik to 2010. Natomiast do kadry B jest przypisany również dlatego, żebyśmy go mogli zabierać na wyjazdy do tunelu aerodynamicznego, a także by był zabezpieczony w odpowiedni sprzęt. By zakup sprzętu dla niego nie obciążał kadr juniorskich, bo one mają skromniejsze środki. Konrad na takie potraktowanie zasłużył, bo jest wyróżniającym się zawodnikiem z najmłodszego pokolenia.

Czy Kacper Tomasiak będzie podróżował na wszystkie zawody zimowego Pucharu Świata?

Jeżeli chodzi o zimę, to Kacper, jak i pozostali skoczkowie są profesjonalistami. Wszystko zostało tak poukładane, żeby nie tracili żadnego treningu w letnim przygotowaniu, a zimą – żadnych zawodów. Kacper studiuje, ale po to ma indywidualny tok zajęć, żeby miał wolną głowę do skakania. W zajęciach i egzaminach będzie mógł uczestniczyć online, ale ma pełną gotowość do skakania zimą i ja zapewniam, że na każdy Puchar Świata będą jeździć najlepsi na daną chwilę nasi zawodnicy.

Czyli nie będzie pan organizował zgrupowań przed kulminacyjnymi częściami sezonu, jak to w Zakopanem, na którym przygotowywał pan zawodników do IO i oni nie pojechali wówczas do Willingen i Sapporo?

Za wcześnie, by o tym decydować ostatecznie. Mamy zaplanowane BPS-y (bezpośrednie przygotowania startowe – przyp. red.) także w sezonie zimowym. Chociażby przed Turniejem Czterech Skoczni, MŚ w Falun. Na pewno będziemy przygotowani na takie zgrupowania, jeżeli zawodnicy będą ich potrzebować.

Jest pan przygotowany mentalnie na funkcjonowanie polskich skoków bez prezesa Adama Małysza, który rządzi w PZN-ie tylko do 13 czerwca? Wprawdzie najpewniej zastąpi go znany i ceniony Apoloniusz Tajner, ale Adam Małysz jest tylko jeden. Zmiana prezesa to dosyć istotny czynnik dla skoków.

Na razie zostawmy ten temat. Prezesem jest nadal Adam Małysz.

Letnie Grand Prix zaczyna się w Wiśle 1-2 sierpnia i tych zawodów na pewno nie pominiecie. A co z kolejnymi odsłonami w Courchevel, Rasnovie i Klingenthal?

Na pewno podejdziemy do tego cyklu inaczej niż w zeszłym roku, bo wtedy jeździliśmy właściwie na każde zawody Grand Prix, gdyż musieliśmy nadrabiać punkty, walczyć o kwotę startową na igrzyska. Teraz wychodzi na to, że będzie troszeczkę inaczej pod tym względem. Pełnym składem, najmocniejszym, z grupą krajową, wystartujemy w Wiśle. Później szykować się będziemy na ostatnie zawody w Klingenthal (24-25 października). Czyli na Wisłę i Klingenthal na pewno wystawimy najmocniejszy skład, a co nastąpi po drodze, to będziemy decydować na bieżąco. Obierzemy strategię, patrząc na punkty w Pucharze Kontynentalnym i Pucharze Świata, mam na myśli listy CRL i WRL. Chodzi nam o zachowanie maksymalnych kwot startowych, byśmy się tym nie musieli martwić.

Czy po konsultacjach ze Stefanem Horngacherem wprowadził pan zmiany w przygotowaniach do sezonu zimowego?

Dokładny plan mamy przygotowany do końca marca 2027 r., czyli do końca sezonu. Mamy zaplanowane zajęcia w tunelu aerodynamicznym w Słowenii i w Sztokholmie. Będziemy realizować te plany na bieżąco.

Doczekamy się profesjonalnego tunelu w Polsce, który służyłby skoczkom i innym sportowcom?

Mam nadzieję, że kiedyś do tego dojdzie i nie będziemy musieli podróżować do innych krajów, by szlifować sylwetkę w locie. Tego życzę wszystkim!