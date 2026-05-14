Już w sobotę Final Four Ligi Mistrzów! Jakie są szanse na polski finał?

Finał Aluron CMC Warta – PGE Projekt byłby spełnieniem marzeń polskich kibiców i potwierdzeniem olbrzymiej siły PlusLigi. O takie rozwiązanie łatwo jednak nie będzie. - Jakbym miał typować, to prędzej w finale zagra Warta niż Projekt – mówi nam ekspert Polsatu Sport Jakub Bednaruk.

Projekt ma jeden duży problem

Bo co z tego, że Projekt w drodze do Final Four pokonał w dramatycznych okolicznościach Itas Trentino, a potem jeszcze Bogdankę LUK Lublin, skoro te największe przeszkody dopiero przed brązowymi medalistami mistrzostw Polski. Raz, że Sir Sicoma Monini Perugia, to taki włoski "dream-team", który na dokładkę zagrać u siebie. A dwa, że Projekt ma jeden duży problem kadrowy.

Chodzi oczywiście o kontuzję Bartosza Bednorza. Bez niego udało się wygrać mecz o brąz z Asseco Resovią, ale europejskie rozgrywki to nie to samo. Tu doświadczenie Bednorza w spotkaniach o dużą stawkę bardzo, ale to bardzo by się przydało.

Nawet Warta nie bardzo w to wierzy

Zresztą, kiedy pytamy w Zawierciu o możliwy polski finał, to też zwracają uwagę na absencję 31-latka. Mówią, że w meczu z Perugią ktoś taki, jak Bednorz bardzo by się przydał, że to miałoby podwójne znaczenie. Jego brak oznacza, że szanse Projektu na awans do finału spadły o kilka, może kilkanaście procent. I takich opinii lekceważyć nie można. Doskonale przecież pamiętamy, jak chwalony był Projekt przed półfinałami PlusLigi. Wtedy Bednaruk zwracał uwagę, że ta drużyna gra obecnie najlepszą siatkówkę i urasta do roli głównego faworyta. A jednak wszystko się posypało.

Najpierw Projekt został rozbity przez Wilfredo Leona i Lublin, potem wypadł Bednorz, a z wygranej 3:1 z Resovią trudno wyciągać jakiekolwiek wnioski. W końcu Rzeszów miał fatalny finisz, a to, co wyprawiał trener Massimo Botti z drużyną wołało o pomstę do nieba. Eksperci robili wielkie oczy widząc kolejne manewry taktyczne Bottiego, a były trener kadry Ireneusz Mazur zwracał uwagę na szkolne błędy Włocha. To wszystko też nie pozwala nam stwierdzić, w jakim miejscu jest Projekt przed Final Four.

Warcie pomoże lekcja z finału PlusLigi

Inna sprawa, że siatkarze Projektu bardzo chcieliby pójść za ciosem i dołożyć kolejny sukces. Ewentualna wygrana z Perugią mogłaby dodać im skrzydeł. Te już urosły drużynie Warty, która w finale PlusLigi przeszła drogę z nieba do piekła i z powrotem do nieba. - Podnosić się też trzeba umieć – mówią nam w klubie.

Warta nie ma żadnych problemów zdrowotnych. Mentalnie też urosła, a właśnie to było jej największym problemem w grze o złoto. Trener Michał Winiarski, gdy zaczęły się kłopoty z Lublinem, przyznawał wprost, że jego zawodnicy wychodzili na parkiet z myślą, żeby nie przegrać, co tylko pętało im nogi.

Atutem Warty będzie też to, że zagra w Final Four bez większej presji. Ten największy ciężar spadł drużynie z serca po wygraniu ligi w trzecim finale z rzędu. Dlatego teraz wszystko to, co ugrają w Final Four będzie już takim dodatkowym bonusem. Oczywiście to nie jest tak, że Warta o niczym nie marzy. Wręcz przeciwnie. Działacze zwracają nam uwagę na to, że mają jeden konkretny cel, a jeszcze marzy im się coś ekstra. Celem jest medal, obojętnie jaki. Marzeniem awans do finału, bo to ma zapewnić start w Klubowych Mistrzostwach Europy, a Warta chciałby w nich wystąpić.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-05-16: Studio (sobota, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: Studio (niedziela, godzina 15:00; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

2026-05-17: mecz o trzecie miejsce (niedziela, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Super Polsat, Polsat Box Go)

2026-05-17: finał (niedziela, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go).