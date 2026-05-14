Gdzie obejrzeć Kosa na Kosę?

W jutrzejszym podcaście Kosa na Kosę gościem Jakuba i Romana Koseckich będzie specjalista w dziedzinie ortopedii oraz traumatologii dr Andrzej Komor, z którym połączą się online. Z panem doktorem porozmawiają o najczęstszych kontuzjach, na jakie narażeni są piłkarze oraz sposobach ich leczenia.

W dalszej części programu wspomniany zostanie środowy triumf Interu Mediolan nad Lazio w finale Pucharu Włoch, i co za tym idzie drugi w historii dublet Polaka na Półwyspie Apenińskim. Przed Piotrem Zielińskim scudetto oraz trofeum Coppa Italia w jednym sezonie wywalczył bowiem Wojciech Szczęsny. Później Jakub i Roman Koseccy zapowiedzą weekendowe transmisje Polsatu Sport, w tym hit ligi szkockiej, w ramach którego Celtic podejmie na własnym stadionie Hearts, i jeśli wygra, zgarnie ekipie z Edynburga tytuł mistrzowski w ostatnim możliwym momencie.



Na koniec eksperci pochylą się nad najświeższymi wydarzeniami związanymi z najwyższą polską klasą rozgrywkową, a więc PKO BP Ekstraklasą.



Transmisja programu Kosa na Kosę o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.

